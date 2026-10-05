Thời tiết ngày 5/10: Không khí lạnh gây mưa lớn, vùng núi có nơi dưới 18 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế.

Ngày 5/10, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và các nơi khác ở khu vực từ Thanh Hóa đến Huế.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19-22 độ C, vùng núi cao 14-17 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày và đêm 5/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 160mm.

Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và thành phố Huế có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 15-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Sáng 5/10, khu vực phía Tây Bắc Bộ, vùng đồng bằng và trung du phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 10-20mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Chiều và đêm 5/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Trong khi đó, đêm qua và sáng sớm nay (5/10), ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ và tỉnh Phú Thọ đã có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ở khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 4/10 đến 3 giờ ngày 5/10 có nơi trên 80mm như các trạm: Mường Tùng (Điện Biên) 116,2mm, Kim Bình (Phú Thọ) 162,2mm, Nam Thanh 1 (Nghệ An) 96,4mm, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 92m… Do đó, trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai.

Trên biển, ngày và đêm 5/10, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; sóng cao 2-3 m. Phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; sóng cao 2-4 m.

Ngoài ra, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết cụ thể các khu vực:

Tây Bắc Bộ

Sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C.

Đông Bắc Bộ

Có mưa vài nơi; riêng khu vực đồng bằng và trung du sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 18 độ C; cao nhất từ 24-27 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thanh Hóa trời chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất phía Bắc từ 26-28 độ C, phía Nam từ 28-30 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ

Có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực Lâm Đồng chiều và đêm có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ

Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Thủ đô Hà Nội

Sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-22 độ C, cao nhất từ 24-26 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C./.

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên biển, từ khoảng gần sáng và sáng 5/10, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng cao từ 2-3m, biển động mạnh.