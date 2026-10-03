Indonesia đặt mục tiêu không còn cháy rừng nghiêm trọng từ năm 2027

Indonesia đang chuyển trọng tâm trong ứng phó cháy rừng và đất từ việc xử lý khi đám cháy đã xảy ra sang phòng ngừa sớm, trong đó đặt cộng đồng và chính quyền cấp làng ở vị trí quan trọng. Động thái này được triển khai trong bối cảnh nhiều khu vực vẫn ghi nhận điểm nóng và nguy cơ cháy gia tăng trong mùa khô.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Bộ Lâm nghiệp Indonesia ngày 3/10 cho biết, hệ thống thông tin phát hiện sớm cháy rừng và cháy đất (SiPongi) của Indonesia hiện đã ghi nhận gần 600 điểm nóng trên cả nước, dựa trên dữ liệu từ các vệ tinh. Cơ quan này đang duy trì giám sát, đồng thời tăng cường lực lượng và các hoạt động chữa cháy trên không và trên mặt đất tại những khu vực có nguy cơ cao.

Trước đó, Tổng thống Prabowo Subianto đã quyết định thành lập Cơ quan Quản lý quốc gia về hệ sinh thái than bùn và rừng ngập mặn (BPGMN), trực thuộc Tổng thống, với trọng tâm là phòng ngừa cháy rừng và đất, đặc biệt tại các khu vực đất than bùn. Cơ quan này có sự tham gia của các nhà khoa học và chuyên gia, đồng thời được giao nhiệm vụ tăng cường nghiên cứu, lập bản đồ, phát hiện sớm và giám sát điểm nóng.

Điểm mới trong cách tiếp cận là công tác phòng ngừa xảy ra cháy được đưa xuống tận cấp làng. Theo ông Arif Satria, người đứng đầu Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới quốc gia Indonesia (BRIN), Indonesia xây dựng mô hình “phòng ngừa trúng đích từ làng”, trong đó người dân địa phương tham gia phát hiện sớm và bảo vệ nguồn tài nguyên xung quanh nơi sinh sống. Các nhóm Cộng đồng quan tâm đến cháy rừng (MPA) sẽ là một trong những lực lượng trụ cột.

Ngoài ra, Chính phủ Indonesia cũng đang tăng cường sử dụng công nghệ. BRIN được giao hỗ trợ BPGMN phát triển hệ thống phát hiện sớm và theo dõi điểm nóng, trong đó ứng dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo để nâng cao khả năng nhận diện nguy cơ cháy.

Một số giải pháp khác như hệ thống bơm nước ở cấp làng, công nghệ bơm nước vào tầng đất và các phương án chữa cháy mới cũng đang được nghiên cứu.

Trong khi đó, Bộ Lâm nghiệp cho biết các doanh nghiệp được cấp phép khai thác và sử dụng rừng (PBPH) sẽ bắt buộc phải lắp đặt thiết bị theo dõi tình trạng đất than bùn, trong đó có mực nước ngầm và độ ẩm. Đây là cơ sở để phát hiện sớm điều kiện khô hạn có thể dẫn tới cháy.

Bộ này cũng cho biết từ tháng 8 đã áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính đối với 6 đơn vị có diện tích bị cháy tổng cộng hơn 1.511 ha tại Tây Kalimantan, Trung Kalimantan và Đông Kalimantan.

Chính phủ Indonesia cũng đang đặt mục tiêu từ năm 2027 giảm mạnh và tiến tới không để xảy ra các vụ cháy rừng nghiêm trọng, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế hoạt động của BPGMN và phối hợp giữa trung ương, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng./.

Tổng thống Indonesia chỉ thị cảnh sát điều tra các công ty liên quan cháy rừng Ông Prabowo nhấn mạnh các công ty bị phát hiện liên quan đến các vụ cháy rừng sẽ phải bị tước giấy phép hoạt động và đối mặt với các cuộc điều tra hình sự.

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