Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Ngày 3/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị cho biết đơn vị đã phối hợp với các đơn vị có liên quan và địa phương thành lập đoàn kiểm tra lấy mẫu tại khu vực ven bờ biển xã Đông Trạch và Bắc Trạch.

Đây là những địa phương ghi nhận hiện tượng cá chết trôi dạt vào bờ.

Cụ thể, đoàn đã tiến hành lấy mẫu nước biển để phân tích các chỉ tiêu theo quy định để xác định nguyên nhân. Đối với mẫu cá chết đã bị phân hủy, các cơ quan chức năng không tiến hành lấy mẫu vì không đủ điều kiện để phân tích, đánh giá.

Tại buổi kiểm tra thực tế, đoàn cũng đã đề nghị chính quyền hai xã Đông Trạch, Bắc Trạch và các đơn vị liên quan tiếp tục bám sát tình hình. Qua đó, kịp thời thông báo cho Sở Nông nghiệp và Môi trường khi phát sinh tình huống mới hoặc sự cố bất thường có thể xảy ra.

Trước đó, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Quảng Trị cho biết hiện tượng cá chết dọc bờ biển tại xã Đông Trạch và Bắc Trạch tập trung trong khoảng thời gian từ tối 30/9 đến trưa 1/10, trên chiều dài khoảng 1,5km. Các loại cá có kích thước nhỏ, tập trung nhiều ở khu vực sát mép nước, chủ yếu là cá mòi.

Sau khi phát hiện, để đảm bảo vệ sinh môi trường, người dân địa phương đã thu gom cá chết bằng bao tải, thùng xốp và đem chôn. Chính quyền các xã cũng đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn về kiểm tra, xác minh tìm hiểu.

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

Bí ẩn dải cá chết kéo dài 1km trên bờ biển Quảng Trị Ngày 1/10, hàng loạt cá mòi nhỏ chết, dạt vào bờ biển Quảng Trị, có nơi kéo dài khoảng 1km. Cơ quan chức năng đang kiểm tra, xác minh nguyên nhân.