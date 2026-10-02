Mỹ trải qua tháng 9 nóng nhất lịch sử, nhiều bang hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng

Tháng 9 vừa qua ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục tại Mỹ, trong khi nhiều khu vực miền Trung nước này đang hứng chịu mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng.

Cùng lúc, bão Rachel ngoài khơi Mexico đã mạnh lên cấp 3, làm gia tăng nguy cơ mưa lớn, lũ lụt và lở đất tại nhiều bang ven biển.

Theo số liệu mới nhất công bố ngày 2/10, tháng 9/2026 là tháng 9 nóng nhất từng được ghi nhận tại Mỹ kể từ khi có số liệu năm 1895, với nhiệt độ trung bình trên toàn 48 bang lục địa cao hơn khoảng 3,5 độ F (1,9 độ C) so với mức thông thường.

Nhiệt độ ban đêm đặc biệt cao, vượt kỷ lục trước đó với khoảng cách đáng kể. Nền nhiệt cao kéo dài diễn ra trong bối cảnh mùa Hè năm nay cũng là mùa Hè nóng nhất từng được ghi nhận tại Mỹ.

Trong khi đó, mưa lớn đang gây ngập nghiêm trọng tại nhiều bang. Tại Nebraska, thủ phủ Lincoln ghi nhận 156,2 mm mưa trong ngày 30/9, phá kỷ lục 138,4 mm được thiết lập từ năm 1910. Omaha cũng nhận 120,4 mm, vượt xa kỷ lục 50,3 mm của năm 1911. Hạt Lancaster, nơi có thành phố Lincoln, đã ban bố tình trạng khẩn cấp.

Tại Omaha, lực lượng cứu hỏa thực hiện 80 vụ cứu hộ người mắc kẹt do nước lũ trong vòng 3 giờ; có nơi nước dâng tới 2,4 m. Lũ cũng làm ngập đường, nhấn chìm phương tiện và gây sạt lở gần Crescent, bang Iowa. Lũ quét và lũ sông tiếp tục xảy ra tại một số khu vực Kansas và Missouri, trong khi hơn 19.000 người ở Texas vẫn mất điện.

Theo Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS), hơi ẩm từ Vịnh Mexico cùng tàn dư bão Polo góp phần gây mưa lớn và lũ lụt tại Nebraska và Iowa.

Tại Mexico, bão Rachel đã mạnh lên cấp 3 với sức gió duy trì tối đa 193 km/giờ. Trung tâm Bão quốc gia Mỹ (NHC) cho biết bão cách cực Nam bán đảo Baja California khoảng 380 km, đang di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc và có thể tiếp tục mạnh lên trước khi suy yếu vào cuối tuần.

Giới chức Mexico cảnh báo mưa rất lớn tại các bang Baja California Sur, Sinaloa và Jalisco, có thể gây lở đất, nước sông dâng cao, tràn sông và ngập các vùng trũng. NHC cũng cảnh báo sóng lớn và dòng chảy xa bờ nguy hiểm dọc bờ biển Mexico.

Trong khi đó, miền Bắc Mexico vẫn đang khắc phục hậu quả do tàn dư bão Polo gây ra. Ít nhất 13 địa phương vẫn bị ngập, hàng trăm người phải sơ tán hoặc mất nhà cửa./.

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