Thủy điện Trị An tăng lượng xả lũ khi nước thượng nguồn đổ về

Trong hai ngày 2 và 3/10, Công ty Thủy điện Trị An liên tiếp thông báo điều chỉnh tăng lượng xả lũ qua đập tràn do nước từ thượng nguồn về hồ lớn, trong khi hồ chứa tích nước xấp xỉ cao trình thiết kế.

Ngày 2/10, Công ty Thủy điện Trị An điều chỉnh tăng lượng xả lũ qua đập tràn từ 423 m3/s lên 610 m3/s.

Ngày 3/10, đơn vị vận hành hồ chứa thủy điện Trị An tiếp tục thông báo sẽ thêm hai lần tăng lượng xả lũ. Lúc 13 giờ, ngày 3/10 sẽ tăng lưu lượng xả lũ lên 726 m3/s; đến 15 giờ cùng ngày sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng lưu lượng xả lũ lên 915 m3/s. Đây là đợt xả lũ qua đập tràn thủy điện Trị An lớn nhất kể từ đầu năm 2026 đến nay.

Với lưu lượng xả lũ qua đập tràn sau khi điều chỉnh, tổng lưu lượng nước xuống hạ du sông Đồng Nai có thể lên đến 1.715 m3/s, tùy theo phương thức huy động của điều độ quốc gia.

Công ty Thủy điện Trị An cho biết tùy theo diễn biến của thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ và mực nước hạ du sông Đồng Nai, Công ty có thể điều tiết linh hoạt lưu lượng nước qua đập tràn.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Công ty Thủy điện Trị An thông báo đến Ban Phòng thủ dân sự các cấp, các cơ quan chính quyền địa phương liên quan được biết để chỉ đạo, phối hợp và thông báo cho nhân dân vùng hạ du hồ chứa chủ động có biện pháp phòng ngừa, nhằm tránh những ảnh hưởng có thể xảy ra.

Theo quan trắc của Công ty Thủy điện Trị An, lúc 8 giờ ngày 3/10, mực nước hồ chứa Trị An đạt 61,68m, trong khi cao trình thiết kế 62m; lưu lượng nước về hồ chứa đạt 2.030 m3/s.

Hồ thủy điện Trị An có dung tích hơn 2,7 tỷ m3 nước, là hồ chứa lớn nhất các tỉnh, thành phía Nam. Hồ Trị An ngoài chức năng chính sản xuất điện cung ứng cho lưới điện quốc gia, còn có chức năng đảm bảo nước cho sinh hoạt, nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ vùng hạ lưu sông Đồng Nai./.

Lưu lượng nước về hồ lớn, thủy điện Trị An tăng xả lũ ​ Để đảm bảo an toàn công trình và hạ du, Công ty Thủy điện Trị An tiến hành tăng xả nước qua đập tràn vào hai thời điểm trong ngày 1/10. ​