Khi "thành trì" băng tuyết Argentina tan chảy với tốc độ kỷ lục

Từng được xem là một trong những sông băng ổn định hiếm hoi trên thế giới, Perito Moreno, một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất của Argentina và là biểu tượng của vùng băng tuyết Patagonia, đang tan chảy và thu hẹp với tốc độ chưa từng thấy trong lịch sử.



Theo phóng viên TTXVN tại Argentina, ngày 3/10, ông Luciano Bernacchi, Giám đốc Trung tâm Sông băng (phối hợp với Ban quản lý Vườn quốc gia Los Glaciares theo dõi), cảnh báo sông băng Perito Moreno đã bị bớt đi khoảng 910 m chỉ trong vòng 100 ngày. Con số này chính thức xô đổ kỷ lục suy giảm 750 m từng được ghi nhận vào năm 1899.



Hình ảnh ghi nhận từ máy bay không người lái cho thấy, từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 6, Perito Moreno đã mất khoảng 0,65 km² diện tích. Tính chung trong mùa Hè 2025-2026 ở Nam bán cầu, tổng diện tích băng bị thu hẹp đã lên tới 1,46 km².



Các chuyên gia nhận định tốc độ suy giảm của sông băng có thể sẽ còn gia tăng. Nguyên nhân xuất phát từ sự kết hợp giữa biến đổi khí hậu, độ sâu của nước và địa hình đáy hồ Argentino.

Đặc biệt, việc khối băng bị mất điểm tựa tự nhiên trên cấu trúc đá ngầm dưới lòng hồ (sâu khoảng 60 m so với mực nước) khiến mặt trước của sông băng trượt và lùi lại nhanh hơn.



Nằm trong Vườn quốc gia Los Glaciares (tỉnh Santa Cruz, vùng Patagonia), sông băng Perito Moreno dài 30 km và là biểu tượng du lịch thu hút tới 700.000 lượt khách mỗi năm.

Giai đoạn 1999-2013, nơi đây từng duy trì trạng thái ổn định kinh ngạc khi vị trí mặt trước chỉ biến động dưới 50 m. Tuy nhiên, đà suy thoái bắt đầu xuất hiện từ năm 2018 và hiện đang diễn ra với tốc độ báo động./.

Các sông băng ở Thụy Sĩ đang tan chảy mạnh bất thường Lớp tuyết và băng tích tụ trong mùa Đông gần như đã tan hết sớm hơn nhiều tuần so với trung bình nhiều năm, đánh dấu một trong những “ngày mất sông băng” sớm nhất từng được ghi nhận.