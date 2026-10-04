Khô hạn kỷ lục vào tháng 10 bất chấp dự báo xuất hiện mưa tại Pháp

Tình trạng hạn hán kéo dài tại Pháp đang gây sức ép ngày càng lớn lên nguồn cung nước sinh hoạt, khi nhiều sông, hồ chứa và nguồn nước ngầm tiếp tục suy giảm sau một mùa Hè đặc biệt nóng và khô. Khoảng 1 triệu người hiện sống tại những khu vực có hệ thống cấp nước trong tình trạng căng thẳng.



Theo phóng viên TTXVN tại Paris, tháng 9 vừa qua, lượng mưa trung bình trên toàn nước Pháp chỉ đạt 21 mm, thấp hơn 70% so với mức thông thường. Mặc dù những trận mưa lớn cuối tháng 9 từng gây lũ tại Đông Nam nước Pháp, lượng nước này chưa đủ để bù đắp tình trạng thiếu hụt kéo dài tại nhiều khu vực.



Tại vùng Saint-Malo, tỉnh Ille-et-Vilaine ở miền Tây nước Pháp, 4 hồ chứa phục vụ cấp nước đều đang cạn dần, trong đó một hồ đã hết nước từ 3 tuần nay. Theo đơn vị quản lý nước địa phương, lượng nước dự trữ hiện chỉ đủ dùng trong khoảng 60 ngày nếu không có thêm mưa đáng kể.



Tình trạng tương tự đang diễn ra tại nhiều địa phương. Theo số liệu của Bộ Y tế Pháp, hơn 83.000 người đang phải phụ thuộc vào các biện pháp cấp nước khẩn cấp, tăng 30% so với đầu tháng 9.

Các biện pháp chủ yếu gồm vận chuyển nước bằng xe bồn và cung cấp nước đóng chai. Khoảng 3.500 người còn phải đối mặt với việc cắt nước ban đêm hoặc cấp nước luân phiên theo khu vực và khung giờ.



Nguyên nhân chính là lượng mưa thấp kéo dài kết hợp với nhiệt độ cao trong mùa Hè khiến dòng chảy của nhiều con sông giảm mạnh. Nguồn nước ngầm, vốn cung cấp khoảng 2/3 lượng nước sinh hoạt tại Pháp, cũng bắt đầu suy giảm. Đến giữa tháng 9, 62% số điểm quan trắc của Cơ quan Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản Pháp (BRGM) ghi nhận mực nước ngầm thấp hơn mức trung bình cùng kỳ.



Trước nguy cơ thiếu nước, nhiều địa phương đã triển khai hoặc chuẩn bị các biện pháp ứng phó. Một số nơi giảm áp lực nước trong đường ống để hạn chế tiêu thụ. Tại Guéret, thủ phủ tỉnh Creuse, miền Trung nước Pháp, chính quyền đã được phép sử dụng nước từ hồ Courtille trong trường hợp cần thiết, trong khi xe bồn đã phải tiếp nước cho một số khu dân cư.



Khả năng chống chịu của hệ thống cấp nước Pháp hiện tốt hơn so với đợt hạn hán nghiêm trọng năm 2022. Sau cuộc khủng hoảng này, nhiều địa phương đã đầu tư kết nối các mạng lưới cấp nước, giảm thất thoát và tìm kiếm thêm nguồn khai thác. Các biện pháp hạn chế sử dụng nước cũng được triển khai sớm hơn nhằm bảo vệ nguồn dự trữ.



Theo Cơ quan Khí tượng Pháp (Météo-France), mưa được dự báo xuất hiện trên phần lớn lãnh thổ trong tuần bắt đầu từ ngày 5/10. Tuy nhiên, lượng mưa này khó có thể nhanh chóng bù đắp mức thiếu hụt tích tụ trong nhiều tháng. Các chuyên gia khí hậu cảnh báo độ khô của đất trên phạm vi cả nước có thể vẫn ở mức kỷ lục đối với tháng 10.



Tình trạng hiện nay cũng đặt ra bài toán dài hạn đối với Pháp trong bối cảnh biến đổi khí hậu làm thay đổi chu trình nước. Bên cạnh việc tìm thêm nguồn cung, nhiều địa phương đang tăng cường kết nối mạng lưới cấp nước và tính toán lại cách phân bổ nguồn nước giữa sinh hoạt, sản xuất và bảo vệ môi trường nhằm thích ứng với những đợt hạn hán ngày càng thường xuyên và kéo dài./.

Pháp báo động hạn hán nghiêm trọng, Trung Quốc bước vào đợt nóng nhất năm Pháp đang trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng với số biện pháp hạn chế sử dụng nước cao kỷ lục, trong khi Bắc Kinh ghi nhận nhiệt độ trên 43 độ C khi bước vào giai đoạn nóng nhất trong năm.

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