Đàm phán Mỹ-Nga về Ukraine gắn với thỏa thuận dầu mỏ hàng tỷ USD

Theo tờ The New York Times, các cuộc đàm phán giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và phía Nga nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine đã mở rộng sang cả một thỏa thuận dầu mỏ trị giá hàng tỷ USD, mang lại lợi ích cho các lãnh đạo doanh nghiệp Trung Đông.

Theo tờ báo, thỏa thuận này liên quan tới một loạt mỏ dầu, nhà máy lọc dầu và trạm xăng trên khắp thế giới thuộc sở hữu của tập đoàn năng lượng Nga Lukoil. Thỏa thuận còn phụ thuộc vào sự chấp thuận của Chính phủ Mỹ và Điện Kremlin.

Hiện Nhà Trắng, Bộ Tài chính Mỹ và Lukoil đều chưa phản hồi chính thức về thông tin trên. Theo the New York Times, nhóm theo đuổi thỏa thuận bao gồm nhà đầu tư kiêm tỷ phú Mỹ Todd Boehly, một cơ quan thuộc Chính phủ Mỹ và hai tập đoàn Trung Đông.

Tờ thê New York Times dẫn lời những người nắm rõ thông tin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất hoàn tất thỏa thuận như một cách để người dân Nga thấy họ vẫn có thể làm ăn kinh doanh với Mỹ.

Trong một thông tin liên quan, Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU. Đây là đợt giải ngân thứ tám trong khuôn khổ "Ukraine Facility," công cụ tài chính của EU hỗ trợ Ukraine trong giai đoạn 2024-2027.

Khoản hỗ trợ mới nhằm góp phần duy trì ổn định kinh tế vĩ mô của Ukraine, bảo đảm các khoản chi ngân sách ưu tiên, hỗ trợ phục hồi và hiện đại hóa nền kinh tế, đồng thời thúc đẩy các cải cách theo lộ trình hội nhập EU./.

Tổng thống Zelensky: Washington đề xuất UAE đăng cai cuộc gặp Nga-Mỹ-Ukraine Tổng thống Zelensky cho biết Mỹ đã đề xuất UAE là địa điểm tổ chức cuộc gặp ba bên Nga-Mỹ-Ukraine để thảo luận về việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua giữa Moskva và Kiev.

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