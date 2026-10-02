Chính phủ Pháp công bố dự thảo ngân sách "thắt lưng buộc bụng"

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Chính phủ Pháp ngày 1/10 công bố dự thảo ngân sách năm 2027, kết hợp kiềm chế chi tiêu và tăng nguồn thu nhằm đưa thâm hụt xuống 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), từ mức dự kiến 5,4% trong năm 2026.

Kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh nợ công tăng cao, chi phí vay vốn leo thang và Chính phủ phải tìm kiếm sự ủng hộ tại Quốc hội để thông qua các biện pháp thắt chặt chi tiêu hết sức khó khăn.



Theo Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Roland Lescure, chính phủ dự kiến thực hiện các biện pháp giảm chi và tăng thu với tổng giá trị khoảng 54 tỷ euro (60 tỷ USD). Trong đó, các biện pháp mới cho năm 2027 đóng góp khoảng 43 tỷ euro; khoảng 11 tỷ euro còn lại là kết quả dự kiến trong năm 2027 của những chính sách đã ban hành trước đó.



Các biện pháp mới gồm giữ nguyên mức làm căn cứ tính lương công chức, hạn chế tăng lương hưu và một số trợ cấp theo lạm phát, kiểm soát đà tăng chi y tế và chi của chính quyền địa phương. Chính phủ đồng thời dự kiến tăng thu bằng cách thu hẹp ưu đãi thuế, giảm mức miễn, giảm các khoản đóng góp an sinh xã hội của doanh nghiệp và bổ sung hoặc tăng một số khoản thu.



Dù nhiều khoản chi bị siết lại, tổng chi tiêu công vẫn dự kiến tăng. Quốc phòng tiếp tục được ưu tiên bổ sung ngân sách, trong khi nhu cầu chi cho lương hưu, y tế và trả lãi nợ vẫn lớn. Điều này cho thấy chính phủ đang lựa chọn lĩnh vực cần tăng nguồn lực và lĩnh vực phải tiết giảm, thay vì cắt giảm đồng loạt.



Sức ép nổi bật là gánh nặng nợ công. Đến cuối quý 2 năm 2026, nợ công của Pháp đã lên khoảng 119% GDP, tương đương gần 3.600 tỷ euro. Tiền lãi phải trả dự kiến vào khoảng 91 tỷ euro trong năm 2027. Khi khoản chi này tăng, nguồn lực dành cho các nhiệm vụ khác, từ an sinh xã hội đến đầu tư phát triển, sẽ bị thu hẹp.



Pháp dự kiến phát hành lượng trái phiếu kỷ lục khoảng 340 tỷ euro trong năm 2027 để bù đắp thâm hụt và trả các khoản nợ đến hạn. Trong phiên giao dịch ngày 1/10, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm tiến sát 5%. Chi phí vay cao hơn sẽ tiếp tục gây sức ép lên ngân sách khi Nhà nước vay mới hoặc vay để thay thế những khoản nợ cũ có lãi suất thấp đã tới kỳ hạn.



Chính phủ vẫn đặt mục tiêu đưa thâm hụt về ngưỡng 3% GDP theo quy định của Liên minh châu Âu vào năm 2029. Tuy nhiên, trước mắt, dự thảo phải vượt qua quá trình thảo luận tại Quốc hội trong bối cảnh các lực lượng chính trị chia rẽ. Những biện pháp liên quan đến thu nhập, lương hưu, trợ cấp và ngân sách địa phương được dự báo sẽ là tâm điểm tranh luận./.

Ngân sách Pháp đối mặt nguy cơ thâm hụt vượt 6% GDP Tăng trưởng suy yếu, chi tiêu công gia tăng và tác động từ khủng hoảng Trung Đông đang đẩy tài chính công Pháp vào thế khó, với nguy cơ thâm hụt ngân sách vượt 6% GDP trong năm 2027.

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