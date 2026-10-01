Hy Lạp đề xuất dừng tiếp nhận đơn xin tị nạn trong trường hợp khẩn cấp

Ngày 1/10, Hy Lạp đề xuất Liên minh châu Âu (EU) xây dựng một cơ chế khẩn cấp cho phép tạm dừng tiếp nhận các đơn xin tị nạn trong trường hợp xảy ra khủng hoảng di cư quy mô lớn, như vụ hàng chục nghìn người từ Maroc vượt biên vào vùng lãnh thổ hải ngoại Ceuta của Tây Ban Nha hồi tháng 7 vừa qua.

Phát biểu khi đến dự Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp và Nội vụ EU tại Luxembourg, Bộ trưởng Di trú và Tị nạn Hy Lạp Thanos Plevris đánh giá Hiệp ước về di cư của EU đã góp phần giảm số lượng người nhập cư và tăng số người bị trục xuất.

Tuy nhiên, các biện pháp hiện nay vẫn chưa đủ mạnh để ứng phó với những tình huống khẩn cấp như làn sóng di cư đến Ceuta.

Tây Ban Nha ước tính hơn 72.000 người di cư đã tràn vào vùng lãnh thổ giáp Bắc Phi này hồi cuối tháng 7. Mặc dù đa số đã hồi hương, khoảng 10.000 người hiện vẫn đang lưu trú tại Ceuta.

Theo ông Plevris, trong những trường hợp khẩn cấp như vậy, các nước EU cần tăng cường giám sát biên giới và tạm dừng việc cấp quy chế tị nạn.

Năm ngoái, chính quyền Hy Lạp từng tạm dừng xử lý đơn xin tị nạn của những người di cư vượt biển từ Bắc Phi trong vài tháng, đồng thời ban hành luật nhằm đẩy nhanh tiến trình trục xuất những người xin tị nạn bị từ chối.

Cũng tại hội nghị, Hy Lạp cùng Đức, Áo, Đan Mạch và Hà Lan (nhóm G5) cho biết đã thống nhất các bước đi cụ thể hướng tới thành lập các "trung tâm tiếp nhận người bị trục xuất" tại một quốc gia ngoài EU. Đây là một phần trong nỗ lực chung của châu Âu nhằm tăng cường trục xuất cũng như siết chặt kiểm soát di cư trái phép.

Liên quan vấn đề này, phát biểu sau cuộc hội đàm với những người đồng cấp của 4 nước tham gia sáng kiến, Bộ trưởng Nội vụ Đan Mạch Morten Bodskov đánh giá công việc đang tiến triển rất tốt, song không cung cấp thêm chi tiết.

Về phần mình, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrind nói rằng các cuộc đàm phán sơ bộ đã được tiến hành, nhưng từ chối công bố những quốc gia liên quan. Ông nhấn mạnh các nước cần nỗ lực nhiều hơn để đảm bảo đạt được thỏa thuận có thể đứng vững trước các khiếu kiện pháp lý tiềm tàng.

Hội nghị tại Luxembourg diễn ra trong bối cảnh các đảng phản đối nhập cư đang gia tăng ảnh hưởng trên khắp liên minh. Các bộ trưởng EU dự kiến thông qua lần cuối các quy định mới về siết chặt vấn đề di cư, trong đó cho phép thành lập các trung tâm tiếp nhận người bị trục xuất và tăng quyền hạn bắt giữ cho cơ quan chức năng.

Chương trình nghị sự cũng bao gồm thảo luận về việc áp dụng cơ chế tăng cường hợp tác với các quốc gia ưu tiên ngoài EU để trục xuất những người bị bác đơn xin tị nạn./.

Nhiều quốc gia châu Âu kích hoạt cơ chế trả người xin tị nạn về Italy Làn sóng chuyển trả người xin tị nạn về Italy đang lan rộng khi 5 nước châu Âu kích hoạt cơ chế mới của EU, trong bối cảnh các quốc gia thành viên bắt đầu áp dụng quy định di cư vừa có hiệu lực.