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Nga phân bổ ngân sách giai đoạn 2027-2029, ưu tiên quốc phòng và công nghệ

Trong dự thảo ngân sách liên bang giai đoạn 2027-2029, Chính phủ Nga dành khoản chi lớn nhất cho quốc phòng, cùng nguồn lực đáng kể cho an sinh xã hội và các dự án phát triển công nghệ quốc gia.

Tâm Hằng
Quang cảnh bên ngoài tòa cao ốc Trung tâm thương mại quốc tế Moskva ở thủ đô Moskva, Nga ngày 25/4/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Quang cảnh bên ngoài tòa cao ốc Trung tâm thương mại quốc tế Moskva ở thủ đô Moskva, Nga ngày 25/4/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 30/9, Chính phủ Nga đã trình dự thảo ngân sách liên bang giai đoạn 2027-2029 lên Duma Quốc gia (Hạ viện).

Theo dự thảo được Thủ tướng Mikhail Mishustin ký, ngân sách trong ba năm tới sẽ gần như cân bằng giữa thu và chi. Trong đó thu ngân sách năm 2027 sẽ đạt 43.300 tỷ ruble (khoảng 520 tỷ USD), tăng lên các mức 45.800 tỷ ruble năm 2028 và 48.600 tỷ ruble năm 2029, trong khi mức chi ngân sách lần lượt là 48.800 tỷ ruble năm 2027, 50.900 tỷ ruble năm 2028 và 53.900 tỷ ruble năm 2029.

Các ưu tiên chính là thực hiện các nghĩa vụ xã hội, tăng cường năng lực quốc phòng và phát triển công nghệ. Mức sống tối thiểu sẽ tăng gần 7% vào năm tới, đạt 20.227 ruble/người trên toàn quốc. Mức lương tối thiểu cũng sẽ tăng lên 28.935 ruble.

Theo kế hoạch tài chính, nguồn thu lớn nhất của ngân sách sẽ là thuế doanh thu, gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế nhập khẩu. Thu từ các loại thuế này sẽ tăng khoảng 10%, lên 23.000 tỷ ruble so với năm 2026. Thuế lợi nhuận và thuế doanh thu sẽ tăng gần một phần tư, lên 6.500 tỷ ruble.

Doanh thu từ dầu khí sẽ giảm xuống còn 7.000 tỷ ruble vào năm 2027, giảm so với 7.600 tỷ ruble năm 2026. Ngân sách năm tới được tính toán với giá dầu ở mức 53 USD/thùng.

Theo dự thảo ngân sách, khoản chi lớn nhất năm 2027 sẽ được phân bổ cho quốc phòng 17.100 tỷ ruble. Lĩnh vực chi tiêu lớn thứ hai là chính sách xã hội. Hơn 6.600 tỷ ruble đã được phân bổ cho lĩnh vực này trong năm 2027.

Cùng với quốc phòng và chính sách xã hội, phát triển công nghệ sẽ là ưu tiên hàng đầu trong ngân sách ba năm tới. Gần 2.000 tỷ ruble đã được phân bổ cho các dự án quốc gia trong lĩnh vực này.

Thâm hụt ngân sách trong ba năm tới tương đối nhỏ - khoảng 2% GDP hàng năm. Riêng năm 2027, con số này sẽ là 2,2% GDP.

Theo dự thảo ngân sách, tổng nợ chính phủ năm 2027 sẽ tăng từ 54.000 tỷ ruble lên gần 68.000 tỷ ruble. Dự án này dựa trên dự báo nền kinh tế Nga sẽ tăng trưởng 1,4% vào năm 2027 và 2,4% vào năm 2029./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Duma Quốc gia Nga #ngân sách Nga #quốc phòng Nga #kinh tế Nga Nga
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