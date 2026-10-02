Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin tuyên bố rời khỏi Hội đồng Liên bang

Ngày 2/10, Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin tuyên bố ông sẽ rời khỏi Hội đồng Liên bang (chính phủ) vào cuối năm nay, sau khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống của mình.

Ông Parmelin đưa ra quyết định bất ngờ trên sau hơn một thập niên là thành viên của chính phủ gồm 7 bộ trưởng này.

Chức vụ Tổng thống Thụy Sĩ được luân phiên hằng năm giữa 7 bộ trưởng trong chính phủ, trong đó ông Parmelin (66 tuổi) là thành viên tại vị lâu nhất (11 năm).

Phát biểu họp báo tại Bern, ông Parmelin cho biết ông đã thông báo cho các đồng nghiệp trong chính phủ về quyết định từ chức vào ngày 31/12. Lý do được ông đưa ra là “đã đến lúc nhường chỗ cho những nguồn năng lượng mới trong thời kỳ đầy biến động này."

Ông Parmelin từng đảm nhiệm chức vụ Tổng thống vào năm 2021 và trở thành tâm điểm chú ý khi Thụy Sĩ đăng cai cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ khi đó là Joe Biden tại Geneva.

Ngoài ra, trong thời gian là thành viên chính phủ, ông Parmelin với tư cách là Bộ trưởng Kinh tế đã giúp Thụy Sĩ đàm phán thành công với Mỹ để hạ mức thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Thụy Sĩ từ 39% xuống 15%, đổi lại cam kết đầu tư 200 tỷ USD vào Mỹ.

Theo quy định của luật pháp Thụy Sĩ, nhiệm kỳ Tổng thống chỉ kéo dài một năm và Tổng thống là Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Liên bang, được lựa chọn trong số 7 thành viên của Hội đồng Liên bang có nhiệm kỳ 4 năm. Tổng thống thường kiêm luôn chức Bộ trưởng một bộ trong chính phủ.

Sau khi rời khỏi chính phủ, người kế nhiệm ông Parmelin sẽ được chọn từ đảng Nhân dân Thụy Sĩ (SVP) theo tỷ lệ đảng được quy định từ trước. Các ứng cử viên đảng SVP có thời hạn đăng ký đến hết ngày 23/10, trước khi Quốc hội tiến hành bỏ phiếu bầu chọn vào ngày 9/12./.

Cử tri Thụy Sĩ không ủng hộ đề xuất giới hạn dân số Kết quả sơ bộ trưng cầu ý dân cho thấy khoảng 55% phản đối sáng kiến này, vốn đã gây ra những cảnh báo về "sự hỗn loạn" và những tác động tàn phá đối với nền kinh tế Thụy Sĩ và quan hệ với EU.