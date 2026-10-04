Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc thăm cộng đồng người Việt tại Praha

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, sáng 3/10, Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Cộng hòa (CH) Séc Tomio Okamura cùng đoàn đại biểu Hạ viện đã thăm Trung tâm Thương mại (TTTM) Sapa tại thủ đô Praha, gặp gỡ đại diện cộng đồng, doanh nghiệp và tiểu thương người Việt Nam, tìm hiểu tình hình kinh doanh, đời sống và quá trình hội nhập của cộng đồng tại nước sở tại.

Tại cuộc gặp, ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Saparia, nhấn mạnh trong 76 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - CH Séc, nhiều thế hệ người Việt Nam đã sinh sống, học tập và làm việc tại quốc gia Trung Âu này.

Cộng đồng luôn nỗ lực lao động, kinh doanh, tuân thủ pháp luật và chủ động hội nhập. Đối với nhiều người Việt Nam, Cộng hòa Séc đã trở thành quê hương thứ hai.



Ông Hoàng Đình Thắng khẳng định cộng đồng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành pháp luật, đóng góp tích cực cho xã hội sở tại, đồng thời gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.



Cũng tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam nhấn mạnh vai trò của Trung tâm Thương mại Sapa trong đời sống kinh tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng của người Việt Nam tại Praha.

Được ví như một “Hà Nội thu nhỏ,” Trung tâm Thương mại Sapa không chỉ là địa điểm kinh doanh mà còn là không gian gìn giữ tiếng Việt, văn hóa ẩm thực và phong tục truyền thống, đồng thời góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam tới người dân Séc và bạn bè quốc tế.



Theo Đại sứ Dương Hoài Nam, qua nhiều năm phát triển, Trung tâm Thương mại Sapa ngày càng gắn bó với đời sống cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, tạo điều kiện để bà con duy trì bản sắc văn hóa dân tộc và tăng cường giao lưu với xã hội sở tại.



Đại sứ đánh giá cao sự quan tâm, ủng hộ của Quốc hội và Chính phủ Séc, trong đó có Chủ tịch Hạ viện Tomio Okamura, đối với cộng đồng người Việt Nam, góp phần tạo điều kiện để cộng đồng hội nhập và đóng góp tích cực cho xã hội sở tại.



Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Hạ viện Tomio Okamura đánh giá cao quá trình hội nhập và những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam đối với xã hội Séc. Ông nhận định tinh thần cần cù, ý thức lao động, sự coi trọng giáo dục và trách nhiệm với gia đình đã góp phần giúp cộng đồng khẳng định vị trí trong xã hội sở tại.



Ông Tomio Okamura cũng bày tỏ ấn tượng trước thế hệ trẻ người Việt Nam, trong đó nhiều người có quốc tịch Séc, sử dụng thành thạo tiếng Séc và tích cực tham gia các lĩnh vực của đời sống xã hội. Chủ tịch Hạ viện cho biết chuyến thăm nhằm tìm hiểu trực tiếp đời sống, hoạt động kinh doanh và những vấn đề cộng đồng quan tâm.



Sau cuộc gặp, đoàn đại biểu đã thăm Tập đoàn Tamda, một trong những doanh nghiệp tiêu biểu của người Việt Nam tại Séc, và tham quan siêu thị Tamda Foods. Đoàn tìm hiểu mô hình hoạt động, hệ thống hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp.



Chủ tịch Hạ viện Séc đánh giá cao tinh thần làm việc, sự năng động và kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Theo ông, các doanh nghiệp do người Việt Nam xây dựng và phát triển góp phần vào nền kinh tế Séc, đồng thời thúc đẩy giao lưu, tăng cường sự hiểu biết giữa cộng đồng người Việt với người dân sở tại.

Đoàn tiếp tục tham quan các quầy hàng, tìm hiểu hoạt động kinh doanh của tiểu thương tại Trung tâm Thương mại Sapa.

Theo ông Tomio Okamura, từ một địa điểm chủ yếu phục vụ hoạt động buôn bán, Sapa đã phát triển thành không gian văn hóa, ẩm thực và giao lưu cộng đồng, thu hút người dân Séc đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm.



Chuyến thăm là dịp để lãnh đạo cơ quan lập pháp Séc trực tiếp tìm hiểu đời sống, hoạt động kinh doanh và quá trình hội nhập của cộng đồng người Việt Nam, đồng thời ghi nhận những đóng góp của cộng đồng trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội. Qua đó, chuyến thăm góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn kết giữa cộng đồng người Việt Nam với xã hội sở tại, vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và CH Séc./.

Việt Nam và Cộng hòa Séc thúc đẩy hợp tác về quy hoạch, đô thị và đầu tư Trong bối cảnh Hà Nội đang triển khai Quy hoạch, Hà Nội muốn tăng cường trao đổi kinh nghiệm với Prague về quy hoạch, quản lý đô thị, bảo tồn di sản, phát triển giao thông công cộng và chuyển đổi số.