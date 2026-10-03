Thúc đẩy nguồn lực kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Lào

Chiều 2/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savannakhet (Trung Lào) đã tổ chức phổ biến, triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài tới đông đảo đại diện kiều bào và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn.



Theo phóng viên TTXVN tại Lào, Nghị quyết 23-NQ/TW đánh dấu bước chuyển chiến lược khi chuyển từ tư duy "vận động, chăm lo" sang "đồng hành, kiến tạo cơ chế" nhằm thu hút mạnh mẽ nguồn lực trí tuệ và kinh tế của kiều bào.

Tinh thần cốt lõi của Nghị quyết là gác lại quá khứ, tôn trọng sự khác biệt và coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời, là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của Tổ quốc.



Tại hội nghị, đại diện Hội người Việt Nam các tỉnh Bolykhamxay, Savannakhet và Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Lào (AVILA) đã phản ánh những thuận lợi, vướng mắc thực tế, đồng thời đề xuất nhiều kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của kiều bào.



Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Savannakhet Nguyễn Văn Dũng khẳng định khu vực Trung Lào giữ vị trí chiến lược trong hợp tác song phương.

Bà con kiều bào nơi đây có truyền thống yêu nước sắt son, trong khi lực lượng doanh nghiệp Việt Nam ngày càng phát triển, trở thành trụ cột quan trọng nâng tầm hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước.



Để Nghị quyết sớm đi vào thực tiễn, Tổng Lãnh sự đề nghị các đơn vị khẩn trương xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc thù địa bàn Trung Lào; góp phần vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào./.

Cộng đồng người Việt tại Lào quyết tâm góp sức phát triển đất nước Trên cơ sở các nội dung được quán triệt, Đảng ủy tại Lào sẽ khẩn trương xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với đặc thù địa bàn, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả.

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