Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn.

Theo đó, từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3h.

Từ đêm 6/10 đến ngày 7/10, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Mưa lớn ở khu vực này còn có khả năng kéo dài trong những ngày tới.

Ngoài ra, từ đêm 4/10 đến sáng 5/10, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 90mm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Đêm 4/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Ngày 4/10, khu vực Bắc Bộ, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; chiều tối và tối 4/10, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 19 giờ ngày 4/10 có nơi trên 100mm như các trạm: Bản Cầm (Lào Cai) 159,6mm, Tân Lập 1 (Tuyên Quang) 149,4mm, Thanh Lâm (Thanh Hóa) 110,6mm, Châu Lộc (Nghệ An) 129,6mm, Tân Lâm (Lâm Đồng) 135,8mm, Phạm Văn Cội (TP. Hồ Chí Minh) 121,8mm, Cụm Thủy nông Xuân Hòa (Đồng Tháp) 112,2mm, …

Liên quan đến diễn biến không khí lạnh, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, tối 4/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực vùng núi và trung du phía Đông Bắc Bộ. Ở khu vực Bắc Bộ đã có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo, đêm 4/10, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 4/10 trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19-22 độ C, vùng núi cao 14-17 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên biển, từ khoảng gần sáng và sáng 5/10, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng cao từ 2-3m, biển động mạnh.

Từ ngày 5/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9 sóng cao từ 2-4m, biển động mạnh. Từ ngày 6/10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa)./.

Thời tiết ngày 4/10: Nhiều khu vực mưa dông, cục bộ có nơi mưa trên 150mm Dự báo, khoảng chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế.

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