Lâm Đồng: Hơn 300ha cây trồng bị ngập úng, nhiều hộ dân, du khách phải sơ tán

Ngày 4/10, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo nhanh về tình hình ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai gây ra từ ngày 2 đến ngày 4/10 xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Tuy không có thiệt hại về người nhưng mưa lũ đã gây ngập úng hàng trăm hécta cây trồng, hàng chục hộ dân và du khách phải sơ tán đến nơi an toàn.

Cụ thể, sau các trận mưa lớn liên tục xuất hiện trong 3 ngày qua đã khiến 55 căn nhà của các hộ dân ở phường B’Lao, xã Cát Tiên, Cát Tiên 2, Bảo Lâm 2 bị ngập lụt và hư hại.

Các hộ dân có nhà bị ngập lụt cũng được hỗ trợ sơ tán đến nơi an toàn, sau khi nước rút, người dân đã quay trở về dọn dẹp nhà cửa, ổn định đời sống.

Đáng chú ý, tại Khu du lịch Đôi Dép (phường B’Lao) cũng bị nước tràn vào gây ngập khu vực nhà nghỉ khiến 30 du khách phải sơ tán đến nơi an toàn. Mưa lũ còn làm sập, sạt lở chân, rạn nứt tại một số đoạn tường rào, cổng rào điện tử bị hư hại… ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 4,5 tỷ đồng.

Tương tự, mưa lũ trong 3 ngày qua gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng, sạt lở taluy, sạt lở một số tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Cát Tiên 2, phường B’Lao và phường Xuân Hương-Đà Lạt.

Về sản xuất nông nghiệp cũng chịu nhiều tổn hại do mưa lũ, cụ thể tính đến chiều 4/10, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận 323 hécta cây trồng bị ngập úng; trong đó, xã Cát Tiên 2 có khoảng 243 hécta cây trồng bị ngập úng; xã Cát Tiên có 74 hécta cây lúa bị ngập; phường Langbiang-Đà Lạt bị ngập úng khoảng 6 hécta hoa hồng, rau màu.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, chỉ trong 24 giờ qua, trên địa bàn một số địa phương trong tỉnh xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo trong thời gian tới, mưa trên địa bàn nhiều xã, phường tiếp tục có mưa, nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, nền địa chất yếu, ngập úng tại khu vực trũng thấp.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng tiếp tục duy trì chế độ trực ban 24/24h, theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến thời tiết trong khu vực, chủ động thông tin, thông báo, cảnh báo kịp đến chính quyền địa phương và người dân để phòng, tránh thiệt hại; đồng thời triển khai lực lượng kiểm tra, rà soát các khu vực trọng yếu để triển khai các biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại xảy ra; huy động lực lượng, phương tiện san gạt, dọn dẹp các tuyến đường bị sạt lở đất... để đảm bảo an toàn giao thông; tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các chủ hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh tổ chức vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện theo đúng quy trình vận hành hồ chứa được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm đảm bảo an toàn công trình, giảm ngập lụt vùng hạ du./.

Lâm Đồng hỗ trợ di dời các hộ dân vùng xung yếu, trũng thấp đến nơi an toàn Theo thống kê sơ bộ, thiên tai đã gây ngập úng, thiệt hại khoảng 250 ha lúa và hoa màu; gây ngập hơn 300 hộ dân tại phường Hàm Thắng; trong đó, hơn 100 hộ bị ngập nặng.