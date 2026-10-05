Những “mũi thép” hợp lực trên thao trường Tây Nguyên

Lực lượng Cảnh sát cơ động cùng các đơn vị quân đội, chó nghiệp vụ và an ninh mạng hợp luyện quy mô lớn tại Tây Nguyên, nâng cao khả năng hiệp đồng, sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp.

Lực lượng Cảnh sát cơ động cùng các đơn vị quân đội, chó nghiệp vụ và an ninh mạng tổ chức hợp luyện quy mô lớn tại Tây Nguyên. Các lực lượng thực hành nhiều tình huống phức tạp như chống khủng bố, giải cứu con tin, truy tìm dấu vết, rà phá vật liệu nổ và kiểm soát không gian mạng.

Qua huấn luyện, khả năng phối hợp, tác chiến và xử lý tình huống được nâng cao, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các tình huống phức tạp, bảo đảm an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên của Nhân dân./.

Đội hình Cảnh sát cơ động kỵ binh thu hút người dân trên phố Hà Nội Trong khuôn khổ tổng duyệt chương trình “81 mùa bình yên,” lực lượng Cảnh sát cơ động kỵ binh di chuyển qua các tuyến phố trung tâm và khu vực hồ Hoàn Kiếm, thu hút đông đảo người dân, du khách.