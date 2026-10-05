Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gợi mở 4 trọng tâm mà Hội nghị Trung ương 4 cần tập trung giải quyết

Bốn trọng tâm cùng hướng tới một yêu cầu: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đủ sức lãnh đạo, tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển, phát huy sự tham gia và sức sáng tạo của toàn dân.

tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-goi-mo-4-trong-tam-ma-hoi-nghi-trung-uong-4-can-tap-trung-giai-quyet-1.jpg

Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, sáng 5/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Hội nghị lần này vừa phải giải quyết những điều kiện để thực hiện hiệu quả các quyết sách đó, vừa phải chuẩn bị cơ sở lý luận, tổ chức và con người cho sự phát triển lâu dài của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gợi mở 4 trọng tâm mà Hội nghị Trung ương 4 cần tập trung giải quyết: Nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn và định hướng phát triển đất nước của Đảng; Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền để nâng cao hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị; Đổi mới công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và Xác định đúng ưu tiên, phát huy hiệu quả nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững.

Bốn trọng tâm trên cùng hướng tới một yêu cầu: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đủ sức lãnh đạo, tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển, phát huy sự tham gia và sức sáng tạo của toàn dân./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Tô Lâm #Hội nghị Trung ương 4 #Ban Chấp hành Trung ương Đảng DHD-bt
Theo dõi VietnamPlus

XÂY DỰNG ĐẢNG

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Panama

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Panama

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 8/10/2026.