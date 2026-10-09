Cháy cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi.

Khoảng 22 giờ 20 phút ngày 8/10, một vụ cháy xảy ra tại cửa hàng xe máy số 23-25 phố Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô, Hà Nội, khiến nhiều xe máy bị thiêu rụi.

Bản tin 60s ngày 9/10/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

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