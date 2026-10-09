Sân bay Quảng Trị sẽ triển khai bay kiểm tra tĩnh không vào ngày 15/10

Đường dây điện 110 kV liên quan đến khu vực Cảng hàng không Quảng Trị đã được di dời, công tác đấu điện hoàn thành sau khi tỉnh chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện để tổ chức bay kiểm tra tĩnh không hai đầu đường cất, hạ cánh vào ngày 15/10/2026.

Theo phương án chủ đầu tư báo cáo với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, chuyến bay dự kiến kéo dài 60-90 phút, do đơn vị thuộc Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng thực hiện. Song song với hoạt động này, chủ đầu tư tổ chức kiểm tra, đánh giá đường cất, hạ cánh, đường lăn và sân đỗ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị hoàn thiện kế hoạch, xác định rõ nội dung, tiến độ, cách thức tổ chức bay và phương án phối hợp. Các bên phải chuẩn bị đầy đủ điều kiện an toàn, kỹ thuật, thống nhất trách nhiệm để quá trình kiểm tra được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Việc di dời đường dây 110 kV là một bước tháo gỡ vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật liên quan đến bề mặt giới hạn chướng ngại vật hàng không. Trước đó, tỉnh đã yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp giải quyết các vướng mắc về mặt bằng, thủ tục kỹ thuật và phương án đấu nối, bảo đảm tiến độ phục vụ bay kiểm tra theo kế hoạch.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cảng hàng không Quảng Trị tiếp tục thực hiện đầy đủ cam kết với các đơn vị liên quan, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đất đai và bàn giao tài sản đường dây tải điện theo quy định.

Ban quản lý dự án có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện, kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý nếu phát sinh tình trạng chậm trễ.

Hiện sân đỗ tàu bay và các hạng mục phụ trợ của Cảng hàng không Quảng Trị đã hoàn thành. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Cùng với chuẩn bị kiểm tra khu bay, chủ đầu tư và các nhà thầu tiếp tục hoàn thiện nhà ga hành khách, đài kiểm soát không lưu và các công trình phục vụ khai thác.

Theo báo cáo tại đợt kiểm tra trước đó, đường cất, hạ cánh, sân đỗ và các hạng mục phụ trợ đã hoàn thành; nhà ga hành khách hoàn thiện tầng một, khối lượng đạt khoảng 87%, còn đài kiểm soát không lưu đã hoàn thành phần thô, khối lượng đạt trên 87%.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công tăng cường nhân lực, phương tiện, bám sát tiến độ từng hạng mục, bảo đảm chất lượng, an toàn và tính đồng bộ của công trình.

Dự án Cảng hàng không Quảng Trị được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), do liên danh T&T Group và CIENCO4 thực hiện, với tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng.

Theo quy mô đầu tư được công bố, cảng hàng không được định hướng đáp ứng nhu cầu khai thác đến 5 triệu lượt hành khách và 25.500 tấn hàng hóa mỗi năm.

Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng bổ sung đầu mối giao thông hàng không cho tỉnh Quảng Trị, tăng khả năng kết nối với Quốc lộ 1, cao tốc Bắc-Nam, Quốc lộ 9 cùng tuyến hành lang kinh tế Đông-Tây và hệ thống cảng biển, phục vụ phát triển kinh tế, du lịch và liên kết vùng./.

Bắt đầu triển khai đợt bay kiểm tra, chuẩn bị mở cửa trở lại sân bay Liên Khương Theo kế hoạch đã được Cục Hàng không Việt Nam chấp thuận, việc bay kiểm tra, hiệu chuẩn diễn ra liên tục từ ngày 23 đến hết ngày 28/7 để dự kiến sân bay hoạt động trở lại từ ngày 19/8.