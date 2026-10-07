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Mỹ nêu điều kiện hạt nhân để tiến tới thỏa thuận với Iran

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho rằng Iran cần giảm đáng kể năng lực làm giàu urani nếu muốn đạt thỏa thuận với Washington nhằm chấm dứt xung đột kéo dài khoảng 7 tháng.

Minh Hiếu
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Mỹ nêu điều kiện hạt nhân để tiến tới thỏa thuận với Iran

Nhật Bản phát triển tàu vận tải quân sự tự hành tích hợp AI

Giới giàu Mỹ "thắt lưng buộc bụng", ngành xa xỉ lao đao

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
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