Xung đột leo thang ở thủ đô Riyadh với các cuộc tấn công trả đũa

Ngày 3/10, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố nhóm này đã phóng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công một cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, để trả đũa cho các cuộc không kích và tấn công tên lửa tăng cường trước đó nhằm vào Yemen.



Trong tuyên bố được phát sóng trên kênh truyền hình al-Masirah do Houthi điều hành, người phát ngôn quân sự của Houthi Yahya Sarea tuyên bố cuộc tấn công đã đạt được mục tiêu, với "những cú đánh trực tiếp" gây hỏa hoạn tại các địa điểm mục tiêu.

Ông nhấn mạnh cuộc tấn công nhằm đáp trả những gì lực lượng Houthi mô tả là các cuộc không kích của Saudi Arabia vào thủ đô Sanaa của Yemen và các khu vực khác do Houthi kiểm soát trước đó trong ngày.

Trong tuyên bố riêng cùng ngày, ông Sarea cho biết 60 cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa đã nhắm vào Yemen trong 24 giờ qua, nâng tổng số các cuộc tấn công như vậy kể từ khi leo thang xung đột mới nhất bắt đầu lên con số 1.410.

Theo ông Sarea, những cuộc tấn công đã nhắm vào các khu vực ở các tỉnh Sanaa, Saada, Taiz, Hajjah và Marib, đồng thời khẳng định các địa điểm dân sự nằm trong số các mục tiêu.



Tuyên bố được đưa ra sau một loạt vụ nổ lớn làm rung chuyển Sanaa vào chiều 3/10 (giờ địa phương). Người dân xác nhận nghe thấy hơn 7 vụ nổ trong thời gian ngắn, cùng với tiếng máy bay chiến đấu trên không và khói bốc lên từ các khu vực miền núi Al-Nahdayn và Jabal Attan, những vị trí quân sự quan trọng do lực lượng Houthi kiểm soát.



Trong khi đó, Houthi và lực lượng chính phủ Yemen tiếp tục giao tranh trong ngày 3/10 để tìm cách kiểm soát các cao điểm trọng yếu ở tỉnh Taiz, phía Tây Nam. Lực lượng chính phủ Yemen, phần lớn được Saudi Arabia hậu thuẫn, đã tuyên bố một chuỗi hoạt động quân sự mới nhằm vào các vị trí của lực lượng Houthi trên khắp đất nước.



Trên mạng xã hội X ngày 3/10, người phát ngôn của lực lượng chính phủ Yemen Majid al-Nuzaili quân đội đã thực hiện 257 cuộc tấn công vào các vị trí, các cuộc di chuyển quân và các tài sản quân sự của lực lượng Houthi, sử dụng máy bay chiến đấu, UAV, pháo binh, tên lửa và hệ thống phóng rocket đa nòng.

Ông tuyên bố rằng cho đến nay ít nhất 700 chiến binh Houthi đã thiệt mạng hoặc bị thương và 170 xe quân sự cùng các thiết bị khác đã bị phá hủy.

Phản hồi các thông tin trên, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã mô tả tuyên bố của Houthi rằng họ đã nhắm mục tiêu vào thủ đô Riyadh của Saudi Arabia là "để đánh lạc hướng," cho rằng điều này nhằm mục đích che đậy những tổn thất mà Houthi đang phải gánh chịu.

Trả lời báo Asharq Al-Awsat, người phát ngôn của liên quân Arập Turki Al-Maliki nhấn mạnh những tổn thất về người mà nhóm Houthi phải gánh chịu ở tỉnh Taiz, phía Tây Nam Yemen và trên các mặt trận khác đang khiến họ tìm kiếm "những chiến thắng ảo tưởng."

Ông Al-Malik nói rằng những tuyên bố này nhằm mục đích đánh lạc hướng sự chú ý khỏi những tổn thất của nhóm, sự phẫn nộ ngày càng tăng của công chúng đối với các hoạt động của nhóm, và mối liên hệ của nhóm với các chương trình nghị sự bên ngoài.



Căng thẳng giữa lực lượng Houthi và Saudi Arabia đã gia tăng sau khi nhóm này tuyên bố cấm các tàu thuyền có liên quan đến Riyadh cập cảng ở Biển Đỏ vào ngày 20/7, tiếp theo là sự leo thang trong các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV xuyên biên giới giữa hai bên



Cuộc đối đầu càng trở nên trầm trọng hơn vào tháng 9 giữa bối cảnh giao tranh giữa Houthi và các lực lượng chính phủ Yemen, với sự hậu thuẫn lớn từ Saudi Arabia. Houthi đã chiếm được thành phố cảng Mocha bên bờ Biển Đỏ vào ngày 10/9 và đảo Mayyun có vị trí chiến lược quan trọng chỉ một ngày sau đó./.

Yemen: Giao tranh tiếp diễn, hàng chục người thiệt mạng tại Taiz Giao tranh với lực lượng Houthi tại thành phố Taiz, Tây Nam Yemen, cướp đi sinh mạng của 26 binh sỹ trong 24 giờ qua, trong khi các nguồn tin của Houthi nói rằng ít nhất 55 thành viên đã thiệt mạng.

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