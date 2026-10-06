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Mỹ công bố tác động từ chiến dịch gây sức ép kinh tế lên Iran

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng chiến dịch gây sức ép kinh tế lên Iran đang phát huy hiệu quả, viện dẫn đồng Rial mất giá và hoạt động vận chuyển dầu thô sụt giảm.

Minh Hiếu
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Mỹ công bố tác động từ chiến dịch gây sức ép kinh tế lên Iran

Tin tặc dùng AI tấn công hàng loạt ngân hàng lớn tại Hàn Quốc

Nigeria điều tra thảm họa máy bay, tuyên bố quốc tang

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Minh Hiếu
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