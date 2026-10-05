Iran đình chỉ hợp tác với IAEA, cảnh báo hậu quả nếu xung đột mới bùng phát

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Iran thông báo đã đình chỉ hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho đến khi an ninh của các cơ sở hạt nhân và các nhà khoa học nước này được bảo đảm.

Ông Vahid Ahmadi, thành viên Quốc hội Iran, ngày 5/10 đã đưa ra thông báo trên và cho biết quyết định này được thực hiện theo một đạo luật đã được cơ quan lập pháp nước này thông qua nhằm phản ứng trước các mối đe dọa, những thiệt hại đối với cơ sở hạt nhân trong hai cuộc xung đột gần đây và việc các nhà khoa học hạt nhân Iran bị sát hại.

Theo ông Ahmadi, Iran sẽ chưa nối lại hợp tác với IAEA chừng nào các điều kiện bảo đảm an toàn cho cơ sở hạt nhân và đội ngũ chuyên gia của nước này chưa được đáp ứng.

Ông Ahmadi cho rằng đạo luật được xây dựng dựa trên các nguyên tắc của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Nghị sỹ Iran đồng thời bác bỏ sức ép từ Mỹ và các nước châu Âu yêu cầu Tehran khôi phục hợp tác với IAEA, cho rằng những yêu cầu này không phù hợp với luật pháp quốc tế và các quy định của cơ quan giám sát hạt nhân Liên hợp quốc.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Tehran và IAEA tiếp tục căng thẳng, trong khi vấn đề giám sát các cơ sở hạt nhân Iran vẫn là một trong những nội dung trọng tâm trong các bất đồng giữa Iran với Mỹ và các nước phương Tây.

Cùng ngày, Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran Ali Abdollahi cũng đưa ra cảnh báo bất kỳ cuộc xung đột mới nào cũng có nguy cơ lan rộng trong khu vực, đồng thời tuyên bố Tehran sẽ đáp trả nhằm vào các lợi ích của Mỹ nếu Washington tiến hành một cuộc tấn công mới nhằm vào Iran.

Ông Abdollahi cũng cảnh báo Israel không phát động một cuộc xung đột mới, đồng thời khẳng định các lực lượng vũ trang Iran sẽ đáp trả nếu xảy ra một cuộc tấn công.

Quan chức quân sự Iran cũng chỉ trích sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông, cho rằng đây là một trong những nguyên nhân gây bất ổn trong khu vực.

Ông Abdollahi cảnh báo các quốc gia đang cho phép lực lượng Mỹ đồn trú rằng tình trạng bất ổn sẽ tiếp diễn chừng nào sự hiện diện này còn được duy trì.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran với Mỹ và Israel vẫn ở mức cao, trong khi Tehran và Washington đang duy trì các cuộc tiếp xúc nhằm tìm kiếm giải pháp cho những bất đồng hiện nay./.

Iran phản đối việc quan chức năng lượng không thể tham dự Hội nghị IAEA Truyền hình nhà nước Iran cho biết người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) cùng phái đoàn đã lên chuyến bay tới Vienna nhưng bị cản trở trên đường đi và sau đó trở về Tehran.