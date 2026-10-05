Một số chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc Hội nghị TW 4

Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, sáng 5/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hội nghị lần này vừa phải giải quyết những điều kiện để thực hiện hiệu quả các quyết sách đó, vừa phải chuẩn bị cơ sở lý luận, tổ chức và con người cho sự phát triển lâu dài của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gợi mở 4 trọng tâm mà Hội nghị Trung ương 4 cần tập trung giải quyết: nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn và định hướng phát triển đất nước của Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền để nâng cao hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị; đổi mới công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và xác định đúng ưu tiên, phát huy hiệu quả nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững. Bốn trọng tâm trên cùng hướng tới một yêu cầu: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đủ sức lãnh đạo, tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển, phát huy sự tham gia và sức sáng tạo của toàn dân./.