Xe khách bốc cháy dữ dội khi đang đổ đèo ở Lào Cai

Ngày 5/10, một xe khách bất ngờ bốc cháy khi đang đổ dốc trên Tỉnh lộ 155, đoạn qua xã Cốc San, Lào Cai. Xe bị thiêu rụi hoàn toàn, may mắn không có thương vong.

Khoảng 10h45 ngày 5/10, một xe khách đang di chuyển từ phường Sa Pa về phường Lào Cai, trên Tỉnh lộ 155, đoạn qua thôn Láo Vàng Chải, xã Cốc San, tỉnh Lào Cai, bất ngờ bốc cháy khi đang xuống một cung đường đèo dốc kéo dài.

Lửa phát ra từ khu vực phía sau xe, sau đó nhanh chóng bao trùm toàn bộ phương tiện. Rất may, tài xế không bị thương và vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, tổ chức chữa cháy và bảo đảm an toàn giao thông. Bước đầu, khu vực phát cháy được nhận định có thể liên quan đến hệ thống bánh, phanh phía sau. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh./.

Lào Cai: Xe khách bốc cháy trên đường đèo Đánh giá bước đầu cho thấy khu vực phát cháy có thể liên quan đến hệ thống bánh, phanh phía sau. Nguyên nhân chính thức của vụ cháy đang được cơ quan chức năng xác minh.