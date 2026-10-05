Khởi tố các vụ án liên quan đến khai thác tài nguyên và xuất cảnh trái phép

Lực lượng chức năng tại Đà Nẵng và Lào Cai vừa khởi tố các vụ án liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Điều tra đường dây tổ chức đưa phụ nữ vượt biên trái phép

Ngày 5/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” để điều tra đường dây mua bán người dưới hình thức tổ chức xuất cảnh trái phép.

Trước đó, qua công tác rà soát đối tượng và tàng thư nghiệp vụ, các trinh sát Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phát hiện Giàng Thị C. có dấu hiệu bị các đối tượng tổ chức vượt biên sang Trung Quốc để gả chồng từ cuối năm 2023. Ban chuyên án được thành lập, phối hợp với Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng để điều tra, truy xét.

Mặc dù vụ việc xảy ra từ cuối năm 2023, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã khoanh vùng đối tượng.

Ngày 27/9/2026, lực lượng chức năng bắt giữ Sùng Văn Quang (sinh năm 1996, trú tại xã Bản Lầu, Lào Cai), khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu công nghiệp Cầu Kiền, thành phố Hải Phòng dưới danh nghĩa công nhân.

Chiều 28/9, lực lượng Biên phòng tiếp tục bắt giữ đồng phạm Ly Thền Hồ (sinh năm 1991, trú tại xã Pha Long, Lào Cai), khi đối tượng đang ẩn mình dưới vỏ bọc thợ sửa xe máy tại địa phương.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã câu kết với một số đối tượng bên kia biên giới thông qua ứng dụng WeChat để bán Giàng Thị C. vào tỉnh An Huy (Trung Quốc) làm vợ với giá gần 400 triệu đồng.

Theo lời khai của các đối tượng, rạng sáng 25/12/2023, Hồ trực tiếp đưa C. lên khu vực Mốc 154, trèo qua hàng rào thép gai và ép nạn nhân sang biên giới.



Đến năm 2026, nạn nhân bị lực lượng chức năng Trung Quốc bắt giữ do cư trú trái phép và bị trục xuất về Việt Nam.

Lực lượng chức năng nhận định đây là đường dây tội phạm có tổ chức nguy hiểm, sử dụng công nghệ và tài khoản ẩn danh để xóa dấu vết. Vụ án đang được điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Khởi tố đối tượng khai thác trái phép hơn 1.700 m³ cát

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Văn Tỉnh (sinh năm 1978, trú tại xã Gò Nổi, thành phố Đà Nẵng) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.”

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 3/2025 đến tháng 5/2026, đối tượng Cao Văn Tỉnh đã tự ý sử dụng xe xúc lật và xe tải để san gạt, múc trái phép 1.759,48 m³ cát (gồm hơn 1.013 m³ cát xây dựng và 745,8 m³ cát san lấp) tại khu vực bãi bồi ven sông Thu Bồn, thuộc thôn Bến Đền, xã Gò Nổi. Toàn bộ khu vực này chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác cho bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào.

Trong tổng số cát khai thác trái phép nêu trên, bị can đã tiêu thụ 1.699,5 m³, thu lợi bất chính hơn 714 triệu đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của bị can và các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân và các tổ chức không tự ý khai thác, thu gom, vận chuyển hay mua bán khoáng sản khi chưa được phép; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường trên địa bàn./.

Tuyên Quang: Khởi tố vụ án tổ chức cho 6 người xuất cảnh trái phép qua biên giới Lầu Mí Lùng được một người sử dụng tài khoản WeChat mang tên “A phố 11” thuê đón và dẫn đường cho 4 công dân Trung Quốc xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc.

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