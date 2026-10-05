Người dân có thể phản ánh, tố giác tin giả qua VneID từ ngày 5/10/2026

Theo Nghị định 328/2026/NĐ-CP của Chính phủ, từ 5/10/2026, việc báo tin, tố giác, phản ánh thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật được thực hiện thông qua liên hệ trực tiếp, đường dây nóng; qua cổng thông tin điện tử của các cơ quan, bộ, ban, ngành; qua ứng dụng VNelD hoặc gửi văn bản đến các cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật./.
Đừng để tin giả chạy nhanh hơn sự thật trong thời đại số
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, khi thật-giả ngày càng khó phân biệt, cuộc chiến với tin giả không còn là câu chuyện của riêng cơ quan quản lý mà trở thành trách nhiệm của cả xã hội.