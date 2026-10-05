Đội tuyển Nga thắng tưng bừng 6-0 ở trận giao hữu quốc tế với Namibia

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Nga, đã có hơn 30.000 khán giả đến theo dõi và cổ vũ cho đội bóng xứ sở Bạch Dương trong trận đấu diễn ra trên Sân vận động Trung tâm tại Yekaterinburg.

Đội tuyển bóng đá quốc gia Nga vừa có chiến thắng tưng bừng với tỷ số 6-0 trước đội tuyển đến từ châu Phi là Namibia, trong trận giao hữu quốc tế diễn ra vào tối 3/10, trên Sân vận động Trung tâm tại thành phố Yekaterinburg.

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Nga, đã có hơn 30.000 khán giả đến theo dõi và cổ vũ cho đội bóng xứ sở bạch dương trong trận đấu diễn ra trên sân nhà.

Tiếp đón đối thủ xếp hạng 122 thế giới là Namibia, đội tuyển chủ nhà Nga dễ dàng kiểm soát thế trận và tạo nên cơn mưa bàn thắng dành tặng người hâm mộ.

Với tính chất của một trận giao hữu, những cổ động viên và người hâm mộ đều dành tình cảm và sự cổ vũ nồng nhiệt cho cầu thủ của cả hai đội.

Sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Namibia, ông Collin Benjamin, thừa nhận đội của ông đã mắc những sai lầm tai hại và bắt đầu hoảng loạn sau khi để thủng lưới hai lần.

Trong khi đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Nga, ông Valeri Karpin, dành sự tôn trọng cho Namibia khi đại diện châu Phi đã thi đấu kiên cường dù đã bị vượt lên dẫn trước.

Đội tuyển Nga sẽ có trận giao hữu tiếp theo vào ngày 6/10, gặp đội tuyển Nigeria tại Nizhny Novgorod./.

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