Xem trực tiếp Việt Nam-Malaysia tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup trên kênh nào?

Đội tuyển Việt Nam sẽ khép lại hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026 bằng màn chạm trán đội tuyển Malaysia ở trận tranh hạng 3. Trận đấu diễn ra lúc 16 giờ ngày 5/10 trên sân vận động Gelora Bung Karno, Jakarta (Indonesia).

Đây được xem là cặp đấu duyên nợ khi hai đội từng nhiều lần gặp nhau; gần đây nhất là hai lượt trận ở bán kết ASEAN Cup.

Vì thế dù không được quan tâm nhiều như chung kết, trận tranh hạng ba giữa Việt Nam và Malaysia hứa hẹn sẽ vẫn rất căng thẳng.

Malaysia muốn chấm dứt chuỗi trận dài không thắng Việt Nam, trong khi Việt Nam muốn khép lại giải đấu bằng một chiến thắng để xoa dịu thất vọng sau trận thua Thái Lan.

Trận đấu tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Malaysia sẽ được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play, TV360 và MyTV./.

HLV Kim Sang-sik: Càng khó khăn, tuyển Việt Nam càng quyết tâm chiến thắng HLV Kim Sang-sik khẳng định dù gặp nhiều vấn đề về nhân sự song đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ quyết tâm đánh bại Malaysia ở trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026.