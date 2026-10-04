U17 nữ Việt Nam quyết giành ngôi đầu, thẳng tiến vòng chung kết U17 nữ châu Á

Sau hành trình chuẩn bị kỹ lưỡng, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã sẵn sàng cho hành trình tại vòng loại U17 nữ châu Á 2025 để tranh suất tham dự vòng chung kết.

U17 Việt Nam hướng đến ngôi nhất bảng

Tại vòng loại, đội tuyển U17 nữ Việt Nam nằm ở bảng D cùng với các đội tuyển Kyrgyzstan, Quần đảo Bắc Mariana và Palestine. Bảng đấu sẽ diễn ra trên sân vận động Bà Rịa (Thành phố Hồ Chí Minh).

Với tư cách là chủ nhà, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là giành được vị trí nhất bảng, qua đó góp mặt ở vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027 tại Trung Quốc.

Theo VFF, tại buổi họp báo trước lượt ra quân, huấn luyện viên Okiyama Masahiko cho biết U17 nữ Việt Nam đã có khoảng 7 tuần chuẩn bị, trong đó có 12 ngày tập huấn tại Nhật Bản. Quãng thời gian này giúp toàn đội xây dựng và hoàn thiện kỹ thuật, chiến thuật cũng như triết lý lối chơi.

“Chúng tôi có 7 tuần chuẩn bị, trong đó có 12 ngày tập huấn tại Nhật Bản," huấn luyện viên Okiyama Masahiko cho biết. "Toàn đội có sự gắn kết và ý thức của một tuyển thủ quốc gia để vượt qua vòng loại."

Phát biểu tại buổi họp báo, nhà cầm quân người Nhật Bản thừa nhận chưa có nhiều thông tin về U17 nữ Palestine, đối thủ đầu tiên của U17 nữ Việt Nam. Tuy nhiên, ông cho rằng trình độ của các đội bóng Tây Á đang có sự tiến bộ nhanh và U17 nữ Palestine là đối thủ không thể xem nhẹ.

“Tôi hình dung U17 nữ Palestine là đội bóng có tổ chức. Một số cầu thủ có tốc độ nên chúng tôi không được chủ quan. Toàn đội phải tập trung và thi đấu với 100% khả năng," ông Okiyama Masahiko nhấn mạnh.

Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên trưởng U17 nữ Palestine Anmar Jalayta cho biết đội đã có những đợt tập huấn và vừa tham dự giải U17 nữ Tây Á, nơi Palestine giành quyền vào bán kết. Trước khi đến Việt Nam, U17 nữ Palestine cũng đã có chuyến tập huấn tại Jordan và thi đấu một số trận giao hữu.

Cũng tại buổi họp báo, huấn luyện viên trưởng U17 nữ Cộng hòa Kyrgyz Antonio Mesa gửi lời cảm ơn VFF đã đăng cai bảng đấu, đồng thời cho biết đội bóng Trung Á đã có sự chuẩn bị tốt cho vòng loại với hai đợt tập huấn trước giải và chủ động thu thập thông tin về các đối thủ.

Quang cảnh họp báo trước lượt ra quân bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2027. (Nguồn: VFF)

Huấn luyện viên Antonio Mesa cho biết ông chưa có nhiều thông tin về U17 nữ Việt Nam nhưng nhận định đây là một đối thủ mạnh, từng giành quyền tham dự vòng chung kết châu Á và được dẫn dắt bởi một HLV người Nhật Bản.

Tuy nhiên, ông Mesa cũng cho rằng U17 nữ Kyrgyzstan không chỉ tập trung vào đội chủ nhà mà còn dành sự chuẩn bị cho cả Palestine và Quần đảo Bắc Mariana.

Về phía U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana, huấn luyện viên Mae Ito cho biết đội đã bắt đầu chuẩn bị từ mùa Hè năm ngoái, trải qua nhiều đợt tập trung và có chuyến tập huấn tại Philippines trước khi sang Việt Nam. “Chúng tôi rất vinh dự được thi đấu với ba đội khác. Tôi hy vọng toàn đội sẽ cống hiến cho khán giả những trận đấu hay,” ông Mae Ito chia sẻ.

Lịch trình của U17 nữ Việt Nam tại vòng loại

Bảng D vòng loại U17 châu Á 2028 sẽ diễn ra trên sân vận động Bà Rịa (Thành phố Hồ Chí Minh) từ ngày 5/10 đến 11/10.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển U17 nữ Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp U17 nữ Palestine vào ngày 5/10. Tiếp đó, thầy trò ông Okiyama Masahiko sẽ lần lượt đối đầu U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana (ngày 8/10) và U17 nữ Cộng hòa Kyrgyzstan (11/10). Các trận đấu của U17 nữ Việt Nam đều diễn ra vào lúc 18g.

Vòng loại AFC U17 nữ châu Á 2027 có sự tham dự của 30 đội tuyển. Các đội được chia vào 8 bảng, gồm 6 bảng 4 đội và 2 bảng 3 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tập trung.

8 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng chung kết AFC U17 nữ châu Á 2027. Trước đó, giải đấu đã xác định được 4 đội góp mặt nhờ thành tích lọt vào top 4 tại giải đấu năm 2026, gồm Triều Tiên, Nhật Bản, Australia và Trung Quốc.

Vòng chung kết U17 nữ châu Á Trung Quốc 2027 dự kiến diễn ra từ ngày 31/3 đến 17/4/2027. Lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết sẽ được tổ chức vào tháng 12/2026.

Bốn đội tuyển có thành tích tốt nhất tại vòng chung kết sẽ đại diện cho châu Á tham dự FIFA U17 nữ World Cup 2027 tại Maroc./.

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