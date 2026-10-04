FIFA ASEAN Cup 2026: Malaysia quyết phá dớp hơn 11 năm không thắng Việt Nam

Sau hơn 11 năm không thể đánh bại Việt Nam, Malaysia đang quyết tâm biến trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 thành cơ hội chấm dứt chuỗi trận không thắng trước đối thủ, dù thầy trò Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe vẫn chưa hoàn toàn vượt qua thất vọng sau khi không thể giành quyền vào chung kết.

Lần gần nhất Malaysia đánh bại Việt Nam là tại bán kết ASEAN Cup năm 2014. Khi đó, đội bóng của Huấn luyện viên Dollah Salleh gây bất ngờ khi giành chiến thắng 4-2 ngay trên sân Mỹ Đình ở trận lượt về, qua đó thắng chung cuộc 5-4 để giành quyền vào chung kết.

Kể từ đó, Malaysia không thể lặp lại thành tích này. Sau trận hòa 2-2 năm 2018, đội tuyển Malaysia đã nhận 9 thất bại liên tiếp trước Việt Nam, trong đó có 2 trận thua cùng tỷ số 0-2 tại bán kết ASEAN Cup 2026 hồi tháng 8, qua đó thất bại chung cuộc 0-4.

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu với báo giới tại Jakarta ngày 4/10, Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe thừa nhận đánh bại Việt Nam là mục tiêu mà ông đã hướng tới từ lâu.

“Đã từ lâu tôi mong muốn đánh bại Việt Nam và giành được một kết quả tích cực, bởi chúng ta chưa thắng họ trong hơn 10 năm qua,” nhà cầm quân Malaysia chia sẻ.

Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến việc phá dớp, nhiệm vụ trước mắt của Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe là giúp các học trò vượt qua sự thất vọng sau khi đánh mất cơ hội vào chung kết.

Malaysia tưởng như đã nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng A sau chiến thắng 6-0 trước Singapore ở lượt trận cuối, qua đó có 7 điểm và hiệu số +9. Tuy nhiên, Indonesia cũng có 7 điểm và hiệu số +9 sau khi đánh bại Bangladesh 9-2, nhưng vượt lên nhờ ghi được nhiều bàn thắng hơn, qua đó giành ngôi đầu bảng và quyền vào chung kết. Malaysia đứng thứ hai và phải tranh hạng Ba.

“Chúng ta phải chấp nhận thực tế là đội đã không giành được quyền vào chung kết. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng tôi đã chơi rất tốt trong ba trận đấu vừa qua; đội vừa giữ sạch lưới lại vừa ghi được nhiều bàn thắng. Đó là tín hiệu tích cực và chúng tôi cần tiếp tục tiến bước,” Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe nói.

Nhà cầm quân Malaysia muốn các học trò xem cuộc đối đầu với Việt Nam là một trận đấu quan trọng thay vì chỉ coi đây là màn tranh hạng Ba. Ông đánh giá Việt Nam là đội bóng đáng gờm, có tổ chức tốt cả trong tấn công lẫn phòng ngự, đồng thời yêu cầu các cầu thủ duy trì sự tập trung và phát huy tinh thần đoàn kết.

“Chúng tôi phải tiếp cận trận đấu này với sự tự tin hoàn toàn và coi đây là cơ hội tốt để giành được một kết quả khả quan,” ông Tan Cheng Hoe nhấn mạnh.

Malaysia bước vào trận đấu với một số tổn thất về lực lượng. Đội trưởng Dion Cools không thể góp mặt do phải trở về giải quyết việc gia đình, trong khi tiền đạo cánh Faisal Halim đã rời đội để trở về Malaysia điều trị chấn thương bắp chân và gân.

Ở chiều ngược lại, tiền đạo Bergson là điểm tựa đáng chú ý của Malaysia khi đã ghi 4 bàn tại giải, trong đó có một cú hat-trick vào lưới Singapore ở lượt trận cuối vòng bảng.

Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe cũng lưu ý về sự thay đổi đáng kể của Việt Nam khi đội bóng này có thêm những cầu thủ nhập tịch ở hàng phòng ngự. “Chúng tôi biết sức mạnh của họ không chỉ ở hàng tấn công, bởi họ cũng đã bổ sung những cầu thủ nhập tịch vào hàng phòng ngự,” ông nói.

Với Malaysia, trận đấu tại sân Gelora Bung Karno ngày 5/10 vì thế mang ý nghĩa nhiều hơn một trận tranh hạng Ba.

Một chiến thắng trước Việt Nam sẽ giúp thầy trò Tan Cheng Hoe khép lại giải đấu bằng kết quả tích cực, đồng thời chấm dứt chuỗi hơn 11 năm không biết mùi chiến thắng trước đối thủ nhiều duyên nợ./.

FIFA ASEAN Cup 2026: Williams Minh Hoàng tự tin trước trận đấu với Malaysia Bàn thắng đầu tiên cho Đội tuyển Việt Nam giúp Williams Minh Hoàng thêm tự tin trước trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026, nơi tiền đạo 19 tuổi quyết tâm cùng đồng đội chiến thắng Malaysia.

​