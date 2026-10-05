Khởi tố, bắt tạm giam 12 bị can trong vụ trộm cắp gần 3.000 con mèo

Ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 12 bị can về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Vụ án được phát hiện tại xã Đông Thạnh và các địa bàn lân cận. Trong quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận đã bắt trộm, tiêu thụ khoảng 2.700 con mèo các loại.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, Công an xã Đông Thạnh phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn trộm cắp vật nuôi vào ban đêm. Chủ động nắm tình hình, thu thập thông tin, lực lượng Công an xác định hoạt động của nhóm này diễn ra tại nhiều địa bàn, gồm xã Đông Thạnh, xã Hóc Môn, phường Tân Thới Hiệp và phường An Hội Tây, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và tài sản của người dân.

Công an xã Đông Thạnh đã triển khai lực lượng xác minh, kiên trì theo dõi, làm rõ phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động và các đối tượng liên quan. Kết quả điều tra xác định Lưu Thanh Bình, sinh năm 1987, thường trú tại thành phố Cần Thơ, thu mua mèo sống, tập kết tại địa chỉ số 34/44 đường TX39, khu phố 17, phường Thới An, Thành phố Hồ Chí Minh để bán lại. Lưu Thanh Bình móc nối với một số đối tượng để thu mua mèo do trộm cắp mà có. Những người này tiếp tục rủ rê, kết nối thêm các đối tượng khác, tổ chức bắt trộm mèo rồi bán lại cho Lưu Thanh Bình, hình thành hoạt động trộm cắp, thu gom và tiêu thụ tại nhiều địa bàn.

Đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 12 bị can về hành vi “Trộm cắp tài sản” được phát hiện tại xã Đông Thạnh và các địa bàn lân cận. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Các đối tượng chia thành từng nhóm nhỏ, phân chia địa bàn, sử dụng xe mô tô di chuyển đến các khu dân cư để tìm vật nuôi. Thời gian hoạt động chủ yếu từ 23h hôm trước đến 04h sáng hôm sau, lợi dụng lúc người dân nghỉ ngơi, ít người qua lại. Dụng cụ bẫy mèo được các đối tượng tự chế hoặc mua từ Lưu Thanh Bình. Sau khi bắt được mèo, các đối tượng nhanh chóng thu gom, rời khỏi khu vực và mang đi bán. Theo lời khai, trung bình mỗi nhóm bắt trộm khoảng bốn đến mười con mèo trong một đêm.

Ngày 8/7/2026, Công an xã Đông Thạnh tiến hành kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn hoạt động của nhóm đối tượng; thu giữ 50 con mèo các loại, 55 bẫy mèo, 02 cân, 14 túi các loại, 13 điện thoại di động, 07 xe mô tô, 02 máy đánh lông và 6 triệu 700 nghìn đồng tiền mặt; đồng thời triệu tập các đối tượng liên quan để đấu tranh, làm rõ.

Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận đã bắt trộm và tiêu thụ khoảng 2.700 con mèo trong thời gian hoạt động. Ngoài số mèo do nhóm này cung cấp, Lưu Thanh Bình còn thu mua từ nhiều đối tượng khác để bán lại cho người có nhu cầu.

Người dân vui mừng nhận lại vật nuôi. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Ngay sau khi thu giữ số mèo, Công an xã Đông Thạnh đã phối hợp xác minh, tìm chủ sở hữu, đến nay đã trao trả 13 con mèo cho 13 người dân. Số mèo còn lại được Trung tâm xã hội HAVEPAWS hỗ trợ tiếp nhận đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian tiếp tục xác minh. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân có mèo bị mất trộm liên hệ Công an xã Đông Thạnh hoặc Trung tâm xã hội HAVEPAWS, địa chỉ số 54 Đường số 15, Khu dân cư ấp 5 Phong Phú, xã Bình Hưng, để cung cấp thông tin, phối hợp nhận dạng và thực hiện thủ tục nhận lại tài sản theo quy định.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân chủ động quản lý, bảo vệ vật nuôi; kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu trộm cắp, thu gom, tiêu thụ tài sản nghi do phạm tội mà có. Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng trộm cắp mèo, vật nuôi của người dân; đồng thời làm rõ vai trò của những người tổ chức, móc nối, thu mua, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có. Công an Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh, thu mua, giết mổ vật nuôi kiểm tra chặt chẽ nguồn gốc, tuyệt đối không vì lợi nhuận mà thu mua, tiêu thụ tài sản do trộm cắp mà có. Mọi hành vi móc nối, đặt hàng, cung cấp công cụ để trộm cắp hoặc thu mua, tiêu thụ vật nuôi biết rõ do phạm tội mà có đều sẽ bị điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Mười hai bị can gồm: Lưu Thanh Bình, sinh năm 1987, thường trú tại thành phố Cần Thơ; Võ Hoài Nam, sinh năm 2005, thường trú tại phường Trung Mỹ Tây; Nguyễn Đình Huy, sinh năm 2007, thường trú tại tỉnh Tây Ninh; Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 2004, thường trú tại xã Đông Thạnh; Bùi Thanh Hào, sinh năm 2004, thường trú tại xã Đông Thạnh; Lê Nguyễn Duy Anh, sinh năm 2008, thường trú tại phường Tân Thới Hiệp; Nguyễn Trần Trung Hiếu, sinh năm 2008, thường trú tại phường An Nhơn; Nguyễn Gia Hân, sinh năm 2009, thường trú tại thành phố Cần Thơ; Trần Hoàng Kịp, sinh năm 2008, thường trú tại tỉnh Cà Mau; Hà Tiến Đạt, sinh năm 2009, thường trú tại thành phố Cần Thơ; Lê Minh Phát, sinh năm 2008, thường trú tại xã Hóc Môn; N.H.M.H., sinh năm 2010, thường trú tại phường Tân Thới Hiệp./.