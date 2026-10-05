Khởi tố 4 bị can trong vụ sản xuất hàng triệu sản phẩm C sủi giả

Ngày 5/10, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Cơ quan Công an đồng thời áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Thế Vinh, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Dược-Mỹ phẩm Vintechpharm.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Dược-Mỹ phẩm Vintechpharm (địa chỉ tại xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội) có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng không đúng công bố.

Ngày 17/8/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) phối hợp các lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp cơ sở sản xuất của công ty, phát hiện nội dung bản công bố sản phẩm không trùng khớp với nhãn hàng hóa, hồ sơ công bố chưa đầy đủ; đồng thời tạm giữ, niêm phong hơn 1,2 triệu sản phẩm viên sủi tại cơ sở sản xuất này và 3 cơ sở, quầy thuốc đã mua hàng.

Theo tài liệu điều tra, chi phí sản xuất mỗi lọ chỉ khoảng 10.000 đồng nhưng được bán ra thị trường với giá từ 45.000-60.000 đồng/lọ, thông qua các quầy thuốc và nền tảng thương mại điện tử như TikTok Shop, Shopee.

Các sản phẩm còn được quảng cáo với những công dụng như, tăng sức đề kháng, hỗ trợ thải độc, làm mát gan, trong đó có đối tượng sử dụng là trẻ em.

Kết quả phân tích 4 mẫu sản phẩm tại các cơ quan kiểm nghiệm cho thấy Natri Benzoat có hàm lượng từ 4,18-6,78%, trong khi mức cho phép theo quy định là không quá 0,2%, vượt ngưỡng cho phép từ 20-33 lần.

Đáng chú ý, một số thành phần như Vitamin B1, B3, B6 và các hoạt chất được quảng cáo trên nhãn không được phát hiện trong sản phẩm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật./.

Truy tố 14 bị can trong đường dây thực phẩm chức năng giả hơn 500 tỷ đồng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 14 bị can trong vụ án sản xuất, buôn bán thực phẩm giả quy mô lớn xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh MediPhar và các đơn vị, tổ chức liên quan.