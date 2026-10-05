Hà Nội tiếp tục điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 6142/QĐ-UBND ngày 11/12/2025 về phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Việc nghiên cứu, lập điều chỉnh quy hoạch vẫn tiếp tục, bảo đảm tiến độ và không làm gián đoạn quá trình thực hiện.

Việc nghiên cứu, lập Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tiếp tục được thực hiện theo Nghị quyết số 64/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội; bảo đảm phù hợp định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã được phê duyệt và theo chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố.

Về trình tự, nội dung, thành phần hồ sơ, thành phố yêu cầu thực hiện theo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 và Nghị định số 34/2026/NĐ-CP ngày 22/1/2026 của Chính phủ; Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 và Thông tư số 43/2025/TT-BXD ngày 9/12/2025 của Bộ Xây dựng cùng các quy định pháp luật hiện hành.

Ủy ban Nhân dân thành phố giao Ban Quản lý đồ án Quy hoạch kiến trúc thuộc Sở Xây dựng - đơn vị được giao tổ chức lập quy hoạch - phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, đơn vị tư vấn lập quy hoạch và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu trên cơ sở kế thừa các nội dung đã triển khai từ trước đến nay, các đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 5554/QĐ-UBND ngày 11/11/2025, bảo đảm yêu cầu tiến độ, thời gian, đúng quy định pháp luật và không làm gián đoạn việc tổ chức nghiên cứu lập quy hoạch.

Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn Ban Quản lý đồ án Quy hoạch kiến trúc và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tổ chức thực hiện lập quy hoạch. Các sở, ngành thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn các đơn vị triển khai công việc theo quy định.

Đối với các hợp đồng, khối lượng công việc, hồ sơ, kinh phí đã thực hiện liên quan đến việc triển khai theo Quyết định số 5554/QĐ-UBND ngày 11/11/2025, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu xử lý theo quy định của pháp luật và thẩm quyền của cơ quan, đơn vị liên quan.

Trước đó, Quyết định số 5554/QĐ-UBND ngày 11/11/2025 của Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao nhiệm vụ tổ chức lập Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Ngày 11/12/2025, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 6142/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể quy hoạch này.

Như vậy, việc bãi bỏ lần này áp dụng đối với Quyết định số 6142/QĐ-UBND về phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.

Việc nghiên cứu, lập điều chỉnh quy hoạch tiếp tục được triển khai trên cơ sở kế thừa các nội dung đã thực hiện, phù hợp với định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và các quy định pháp luật hiện hành./.

Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng: Không gian phát triển mới gắn với bảo tồn Không gian sông Hồng được nghiên cứu trong tổng thể phát triển mới của Hà Nội, nhưng cũng phải giải quyết nhiều yêu cầu đặc thù về phòng, chống lũ, bảo tồn di sản, tổ chức dân cư, kết nối hạ tầng.