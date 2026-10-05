Hơn 8.500 người sánh bước cùng CapitaLand hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên yếu thế tại Việt Nam

Chiến dịch “Bước chân Gắn kết Yêu Thương” do CapitaLand Development (CLD) Việt Nam khởi xướng đã thu hút hơn 8.500 người đồng hành, thành công đạt được 490 triệu bước chân. Thành tích này đã mở khóa khoản tài trợ trị giá 98.000 USD (hơn 2,5 tỷ đồng) từ Quỹ CapitaLand Hope (CHF) - nhánh từ thiện của Tập đoàn CapitaLand, dành cho Tổ chức Trẻ em Blue Dragon.

Đây là đợt tài trợ cuối cùng nằm trong cam kết ba năm với tổng giá trị hỗ trợ lên đến 270.000 USD (hơn 7 tỷ đồng) của Quỹ CHF, hướng đến giúp đỡ trẻ em và thanh thiếu niên với hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam thông qua các chương trình giáo dục, học nghề, rèn luyện kỹ năng sống và phát triển năng lực lãnh đạo.

Thành quả ngày trên không thể không kể đến những bước chân cống hiến của các vận động viên xuyên suốt bốn tháng chiến dịch, thông qua thử thách trực tuyến và sự kiện đi bộ thiện nguyện ngày 4/10 vừa qua tại Ocean City.

Qua bốn mùa tổ chức, “Bước chân Gắn kết Yêu thương” đã trở thành cầu nối gắn kết nhân viên, cư dân, các đối tác kinh doanh và công chúng nói chung đoàn kết vì sứ mệnh cộng đồng. Từ năm 2024, sự hợp tác giữa Quỹ CHF với Tổ chức Trẻ em Blue Dragon đã đưa sức mạnh tập thể chuyển hóa thành chương trình hành động thiết thực, giúp nâng cao năng lực hòa nhập xã hội, gia tăng khả năng tự lập cho trẻ em và thanh thiếu niên yếu thế. Thông qua kết hợp nguồn vốn từ thiện với các hoạt động tình nguyện và kết nối xã hội, Quỹ CHF đóng vai trò làm cầu nối để lan tỏa và huy động mạng lưới nhân viên, đối tác và cộng đồng của Tập đoàn CapitaLand, cùng nhau chung tay hành động.

Ông Tan Tze Wooi, Tổng Giám đốc CapitaLand Development (Việt Nam), trao tặng gói hỗ trợ 98.000 USD từ Quỹ CHF cho bà Skye Maconachie, Đồng Giám đốc Điều hành Tổ chức Trẻ em Blue Dragon, nhằm thúc đẩy giáo dục và phát triển kỹ năng cho trẻ em và thanh thiếu niên yếu thế. (Ảnh: CLD)

Gói tài trợ từ cam kết hợp tác giữa Quỹ CHF và Tổ chức Trẻ em Blue Dragon đã tạo điều kiện cho hơn 200 trẻ em và thanh thiếu niên được tiếp tục học tập, đồng thời hỗ trợ đào tạo học nghề cho hơn 20 thanh niên. Bên cạnh đó, hơn 70 em đã được tham gia 20 buổi rèn luyện kỹ năng. Không chỉ hỗ trợ tài chính, đội ngũ tình nguyện viên tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng trực tiếp dẫn dắt nhiều hoạt động đồng hành, bao gồm đào tạo ngoại ngữ, nghệ thuật, giáo dục STEM, phát triển trí tuệ cảm xúc - xã hội, kỹ năng lãnh đạo và định hướng tương lai.

Chương trình hợp tác đã mở ra những bước ngoặt mới cho nhiều người trẻ. Tiêu biểu là trường hợp của Thảo, 22 tuổi. Hai năm sau khi được giải cứu khỏi thảm cảnh bóc lột, Thảo đã từng bước khôi phục lại cuộc sống và bước sang trang mới của cuộc đời. Nhờ tư vấn tâm lý và các khóa đào tạo nghề, em đã tìm thấy đam mê với nghề pha chế. Mặc dù em rất lo lắng khi lần đầu tiên pha ly cà phê phục vụ khách hàng, nhưng sự động viên từ những người hướng dẫn đã giúp Thảo lấy lại tự tin. Giờ đây, cứ sau mỗi buổi đào tạo, em lại thấy mình tiến gần hơn tới một tương lai tự chủ và ổn định như em từng mong ước.

Đông đảo người tham gia hòa cùng không khí sôi động tại Ocean City, sải bước tiếp sức cho trẻ em và thanh thiếu niên với hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: CLD)

Ông Tan Tze Wooi, Tổng Giám đốc CapitaLand Development (Việt Nam), chia sẻ: “Mỗi bước đồng hành cùng ‘Bước chân Gắn kết Yêu thương’ đều mở ra những cơ hội mới cho trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi vô cùng biết ơn sự đồng lòng của cộng đồng đã giúp chiến dịch đạt được cột mốc quan trọng này. Sức mạnh tập thể cho thấy chỉ cần cùng chung định hướng, những hành động nhỏ bé nhất cũng có thể tạo nên tác động lan tỏa mạnh mẽ. Là nhà phát triển bất động sản cam kết đồng hành lâu dài cùng Việt Nam, chúng tôi sẽ tiếp tục bắt tay với các đối tác tin cậy để kiến tạo những cộng đồng bền vững và nhân văn. Tiếp nối những kết quả tích cực đã đạt được cùng Tổ chức Trẻ em Blue Dragon, Quỹ CHF sẽ tiếp tục tập trung vào các chương trình hỗ trợ các nhóm yếu thế, giúp các em tự tin kiến tạo một tương lai tươi sáng hơn.”

Bà Skye Maconachie, Đồng Giám đốc Điều hành Tổ chức Trẻ em Blue Dragon, cho biết sự đồng hành hỗ trợ của Quỹ CHF giúp tổ chức này tiếp sức cho các em trên chặng đường dài hạn, không chỉ là khủng hoảng trước mắt. Thông qua giáo dục, học nghề và đào tạo kỹ năng, các em có thể lấy lại sự tự tin, chuẩn bị cho công việc tương lai, hướng tới một cuộc sống tự chủ hơn.

Vận động viên tham gia sự kiện đi bộ ngoài trời của “Bước chân Gắn kết Yêu thương” mùa thứ tư. (Ảnh: CLD)

Cũng theo bà Skye Maconachie, sự chung tay từ chiến dịch “Bước chân Gắn kết Yêu thương” là minh chứng cho sự tin tưởng và ủng hộ của cộng đồng với nhóm trẻ em yếu thế, sẵn sàng đồng hành cùng các em trên mọi chặng đường.

“Không chỉ góp mặt tích cực trong thử thách bước chân trực tuyến, nhạc sĩ, ca sĩ Bùi Công Nam còn tham gia trình diễn lần đầu tiên tại sự kiện đi bộ ngoài trời trong chương trình năm nay. Anh chia sẻ, “Là một người ưa vận động, tôi thấy chiến dịch vô cùng ý nghĩa khi biến những bước chân hằng ngày thành sự hỗ trợ thiết thực cho trẻ em và thanh thiếu niên yếu thế. Được biểu diễn tại sự kiện đã khiến tôi cảm nhận được sức mạnh kết nối của cộng đồng. Sự sẻ chia bắt đầu từ những điều giản dị nhất, và khi tất cả đều chung một hướng, một bước đi nhỏ bé cũng sẽ đem đến thay đổi lớn,” bà Skye Maconachie nhấn mạnh.

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Gia đình, doanh nghiệp và các tình nguyện viên cùng nhau tiếp bước vì sứ mệnh cộng đồng. (Ảnh: CLD)

The Fullton Regal - phân khu thứ hai thuộc dự án nhà ở thấp tầng cao cấp đầu tiên của CLD tại Hưng Yên là nhà tài trợ chính của chiến dịch “Bước chân Gắn kết Yêu thương” năm nay. Bên cạnh đó, sự kiện đi bộ thiện nguyện ngoài trời còn nhận được sự đồng hành của các đối tác: Ascott International Management Việt Nam, Công ty Cổ phần Vinhomes, VietinBank – Chi nhánh Hà Nội, Công ty TNHH Otsuka Nutraceutical Việt Nam, Gelato Stick - Kem que địa danh Việt Nam, SmartHeart Gold Việt Nam, Công ty Cổ phần Lifestyle Việt Nam, Hệ thống chuỗi Nha khoa Parkway, Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông BIBPIX.

Nhờ sự chung tay góp sức về cả nguồn lực, thế mạnh và mạng lưới kết nối từ các đối tác, chiến dịch đã có thể mở rộng quy mô tiếp cận cộng đồng, hướng tới hiện thực hóa cam kết chung nhằm hỗ trợ trẻ em, thanh thiếu niên yếu thế tại Việt Nam./.

CapitaLand Development (CLD) là nhánh phát triển bất động sản của Tập đoàn CapitaLand, đồng hành cùng quá trình kiến ​​tạo những đô thị và cộng đồng năng động trên khắp châu Á. CLD hiện diện vững chắc tại các thị trường trọng điểm gồm Singapore, Trung Quốc và Việt Nam. Với chuyên môn sâu rộng trong lĩnh vực quy hoạch tổng thể, phát triển và triển khai dự án, CLD mang đến những không gian sống, làm việc và giải trí chất lượng ở đa dạng phân khúc và thị trường. Là nhà phát triển bất động sản được tin chọn, CLD không ngừng phát triển các dự án đổi mới và bền vững, góp phần tô điểm cộng đồng và tạo ra giá trị lâu dài cho các bên liên quan. ​ CLD (Việt Nam) quản lý và phát triển hoạt động đầu tư và kinh doanh của CLD tại Việt Nam, một trong những thị trường cốt lõi, nơi Tập đoàn đã xây dựng sự hiện diện vững chắc trong hơn 30 năm qua. Danh mục đầu tư của CLD tại Việt Nam bao gồm 1 dự án mô hình SOHO, 1 dự án phức hợp và hơn 19.000 căn hộ và nhà ở chất lượng tại 20 dự án. Với thế mạnh vượt trội trong quy hoạch tổng thể, phát triển quỹ đất và triển khai dự án, CLD đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá như giải thưởng Bất động sản Châu Á - Thái Bình Dương, giải thưởng Bất động sản Châu Á PropertyGuru, giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru và giải thưởng Rồng Vàng. ​ CapitaLand Hope Foundation là nhánh thiện nguyện của Tập đoàn CapitaLand được thành lập vào năm 2005. Tổ chức hướng đến việc góp phần nâng cao sức mạnh cộng đồng tại những nơi CapitaLand hoạt động, thông qua các chương trình hỗ trợ giáo dục, chăm sóc sức khỏe và đời sống tinh thần cho trẻ em, thanh thiếu niên và người cao tuổi. Không chỉ dừng lại ở hoạt động tài trợ, Quỹ còn tích cực lan tỏa tinh thần tình nguyện, xem đây là yếu tố thiết yếu để xây dựng một cộng đồng nhân ái và gắn kết.

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