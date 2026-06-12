CapitaLand Development khởi động chiến dịch “Bước chân gắn kết yêu thương” lần thứ 4

CapitaLand Development (CLD) vừa chính thức phát động Chiến dịch “Bước chân gắn kết yêu thương” lần thứ 4 tại Hà Nội, kêu gọi cộng đồng chung tay hướng tới mục tiêu 440 triệu bước chân nhằm “mở khóa” gói tài trợ trị giá 98.000 USD, qua đó “tiếp sức” cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Chiến dịch có sự đồng hành của Quỹ thiện nguyện CapitaLand Hope (CHF). Đây là nhánh thiện nguyện của Tập đoàn CapitaLand, nằm trong khuôn khổ cam kết hợp tác 3 năm giữa Quỹ CHF và Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh.

Tập trung vào các sáng kiến hỗ trợ cộng đồng và giáo dục cho thế hệ trẻ, chiến dịch là sự khẳng định cho cam kết của CapitaLand trong việc kiến tạo những giá trị vững bền tại nơi tập đoàn hiện diện.

Diễn ra từ ngày 11/6-4/10/2026, chiến dịch khởi động với thử thách đi bộ trực tuyến, nơi người tham gia có thể theo dõi và cập nhật tổng số bước chân của mình xuyên suốt chiến dịch. Thử thách sẽ khép lại với sự kiện đi bộ ngoài trời dành cho cộng đồng, được tổ chức vào ngày 4/10/2026 tại Ocean City, Hưng Yên, với hai lộ trình 2km và 5km phù hợp cho người tham gia ở mọi lứa tuổi.

Khi cộng đồng chung tay hoàn thành mục tiêu đạt 400 triệu bước chân trực tuyến và 40 triệu bước chân trực tiếp tại sự kiện, Quỹ CHF cam kết sẽ trao tài trợ lên đến 98.000 USD (hơn 2,5 tỷ đồng) cho Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh.

Ông Alwin Low, Tổng Giám đốc CLD Việt Nam khu vực miền Bắc, phát biểu khai mạc, chính thức khởi động chiến dịch “Bước chân gắn kết yêu thương” mùa 4.

Ông Alwin Low, Tổng Giám đốc CLD Việt Nam khu vực miền Bắc, chia sẻ “Bước sang năm thứ tư tổ chức, chiến dịch ‘Bước chân gắn kết yêu thương’ là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của CapitaLand trong việc nâng tầm chất lượng cuộc sống và tiếp sức cho các cộng đồng nơi CLD hiện hữu. Sự hưởng ứng nhiệt liệt của cộng đồng qua mỗi mùa là nguồn động lực to lớn với chúng tôi.”

Năm nay, với sự đồng hành từ Quỹ CHF và hợp tác chiến lược của Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh, CLD Việt Nam kỳ vọng sẽ tiếp tục gắn kết đông đảo đội ngũ nhân viên, đối tác cùng toàn thể cộng đồng, cùng nhau chinh phục mục tiêu bước chân yêu thương. “Cũng thông qua sự kiện đi bộ ngoài trời này, chúng tôi mong muốn lan tỏa hơn nữa những tác động tích cực, nâng bước cho trẻ em và thanh thiếu niên yếu thế,” Tổng Giám đốc CLD Việt Nam nhấn mạnh.

Theo CLD Việt Nam, Chiến dịch “Bước chân gắn kết yêu thương” năm nay đánh dấu cột mốc hoàn thành cam kết 3 năm của Quỹ CHF với tổng giá trị tài trợ lên đến 270.000 USD (hơn 7 tỷ đồng) nhằm hỗ trợ cho trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.

Các tình nguyện viên Ascott Việt Nam tổ chức lớp học nấu ăn cho các em nhỏ tại Trung tâm Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh tại Hà Nội, chia sẻ kiến thức về ngành dịch vụ khách sạn và định hướng nghề nghiệp, chuẩn bị các em cho các cơ hội việc làm thực tế trong lĩnh vực này.



Ở hai mùa đầu tiên, Quỹ CHF đã đóng góp 172.000 USD (hơn 4,4 tỷ đồng) cho Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh nhằm nâng cao cơ hội phát triển gia nhập cộng đồng cho thế hệ trẻ, thông qua việc mở rộng quyền tiếp cận giáo dục và tăng cường phát triển kỹ năng đào tạo nghề, hướng nghiệp, kỹ năng sống và đào tạo năng lực lãnh đạo cho các em.

Trước đó, nguồn ngân sách kích hoạt năm 2024 đã được sử dụng cho các hoạt động trong 2025, giúp duy trì việc học tập và phát triển của hơn 200 trẻ em và thanh thiếu niên, hỗ trợ 20 bạn trẻ tham gia đào tạo nghề, tổ chức hơn 20 buổi phát triển kỹ năng cho hơn 70 em nhỏ và trẻ vị thành niên.

Trong năm 2025, bên cạnh nguồn hỗ trợ tài chính của quỹ CHF, nhân viên của CLD và Ascott Việt Nam cũng tham gia tình nguyện đồng hành cùng Tổ chức Trẻ em Rồng xanh, qua đó tổ chức các buổi phát triển kỹ năng ngôn ngữ, nghệ thuật, STEM, phát triển trí tuệ cảm xúc xã hội, năng lực lãnh đạo và định hướng nghề nghiệp cho trẻ. Những hoạt động tình nguyện này được triển khai đồng thời tại thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại trung tâm Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh tại Hà Nội, tình nguyện viên CLD Việt Nam đồng hành cùng các em nhỏ trong hoạt động STEM kiến tạo trồng cây sinh thái terrarium, phổ cập kiến thức cơ bản về thực vật, đất và hệ sinh thái.



Ông Đỗ Duy Vị, Đồng Giám đốc điều hành Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh chia sẻ: “Quan hệ hợp tác cùng CapitaLand trong chương trình ‘Bước chân gắn kết yêu thương’ đem đến cho chúng tôi cơ hội tiếp cận thêm nhiều trẻ em đường phố, nạn nhân của mua bán người, và những thanh thiếu niên có nguy cơ cao bị bóc lột. Sự hào phóng của các bạn giúp các em được an toàn, được tới trường và xây dựng một tương lai đầy hy vọng."

Với sự đồng hành bền bỉ từ CapitaLand, ông Đỗ Duy Vị cũng nhấn mạnh tổ chức này được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục nuôi dưỡng tính kiên cường và hoài bão cho thế hệ trẻ yếu thế. Mỗi bước đi cùng nhau chính là cam kết của cả tập thể, mở ra cánh cửa cơ hội cho thế hệ trẻ tương lai của Việt Nam.

The Fullton Regal, mảnh ghép tiếp theo của The Fullton (dự án thấp tầng hạng sang đầu tiên của CLD tại khu vực miền Bắc) chính là nhà tài trợ chính của chiến dịch “Bước chân gắn kết yêu thương” năm nay. Nối tiếp thành công vang dội của phân khu The Fullton Edition đầu tiên (phân khu đã đạt tỷ lệ hấp thụ lên đến 91% trên tổng số 342 căn ngay trong sự kiện mở bán độc quyền vào tháng 10/2025), The Fullton Regal dự kiến tiếp tục phát huy động lực tăng trưởng mạnh mẽ này.

Tình nguyện viên CLD Việt Nam hỗ trợ tổ chức học tiếng Anh cho trẻ em tại trung tâm sinh hoạt ở Thành Hồ Chí Minh.



Cùng với các nhà tài trợ, The Fullton Regal sẽ đóng góp nguồn lực và hỗ trợ trực tiếp tại sự kiện, khẳng định tinh thần gắn kết toàn cầu #GivingAsOne biểu tượng của CapitaLand, thúc đẩy nỗ lực chung nâng đỡ các cộng đồng yếu thế.

Người dân, đặc biệt là những người thích chạy bộ có thể đăng ký bắt đầu từ hôm nay, ngày 12/6 tại www.togetherwestep.vn/hung-yen-2026./.

CapitaLand Development (CLD) là nhánh phát triển bất động sản của Tập đoàn CapitaLand, với danh mục đầu tư trị giá khoảng 17,8 tỷ đô la Singapore tính đến ngày 31-3-2026. Tập trung vào các thị trường cốt lõi gồm Singapore, Trung Quốc và Việt Nam, CLD sở hữu năng lực phát triển sâu rộng các khối tài sản đa dạng, bao gồm các dự án phức hợp, khu bán lẻ, văn phòng, lưu trú, căn hộ và nhà ở, công nghiệp, và hậu cần. ​ Là thành viên của Tập đoàn CapitaLand, CLD luôn lấy phát triển bền vững làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Với tinh thần trách nhiệm của một doanh nghiệp bất động sản uy tín, CLD không ngừng đóng góp vào việc bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng, đồng thời tạo ra những giá trị kinh tế lâu dài và bền vững cho các đối tác và nhà đầu tư.

Thành phố Hà Nội khẳng định hợp tác “cùng thắng” với các tập đoàn Singapore Ngày 29/5, tại Singapore, ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tiếp Tập đoàn Mapletree, Tập đoàn CapitaLand và Tập đoàn Keppel của Singapore.