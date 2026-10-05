Hơn 100 đại biểu sẽ tham dự Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi

Hơn 100 đại biểu cấp cao đến từ Việt Nam, Đông Nam Á và các đối tác quốc tế sẽ tham dự sự kiện Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi lần thứ nhất, diễn ra ngày 10-11/10 tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), tỉnh Gia Lai.

Sự kiện hướng tới kết nối khoa học, chính sách, tài chính và thực tiễn để thúc đẩy các sáng kiến, hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi theo hướng phát thải carbon thấp.

Thông tin này được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cùng với Hội Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) thông tin tại cuộc họp báo giới thiệu sự kiện diễn ra ngày 5/10, tại Gia Lai.

Hoạt động có sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, cùng sự đồng hành của nhiều đối tác trong nước và quốc tế. Đây là phiên bản thử nghiệm đầu tiên, được gọi là “Zero Version” nhằm thử nghiệm mô hình, hoàn thiện nội dung và cách thức tổ chức, tạo cơ sở cho các kỳ đối thoại thường niên từ năm 2027.

Cuộc đối thoại dự kiến quy tụ hơn 100 đại biểu cấp cao, gồm đại diện chính phủ, tổ chức quốc tế, định chế tài chính, ngân hàng phát triển, doanh nghiệp và các nhà khoa học.

Chương trình tập trung vào các vấn đề đang đặt ra trong quá trình ứng phó biến đổi khí hậu và chuyển đổi như khoa học khí hậu, an ninh năng lượng, khử carbon, tài chính cho chuyển đổi, chuỗi giá trị, rủi ro khí hậu và khả năng chống chịu.

Tại họp báo, Giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam nêu rõ biến đổi khí hậu không còn là vấn đề riêng của lĩnh vực môi trường mà liên quan trực tiếp đến năng lượng, lương thực, việc làm, sức khỏe, ngân sách quốc gia và đời sống người dân.

Với các nước đang phát triển, chuyển đổi không thể đồng nghĩa với hy sinh phát triển mà phải đồng thời góp phần giảm phát thải, thích ứng với khí hậu, bảo đảm an ninh năng lượng, lương thực và tạo việc làm.

Đối thoại Quy Nhơn được xây dựng như một diễn đàn cởi mở, tin cậy, kết nối những người có trách nhiệm và khả năng hành động để trao đổi và tìm kiếm các hướng hợp tác.

Một định hướng đáng chú ý của Đối thoại là xây dựng ba cầu nối giữa khoa học với chính sách; khí hậu với tài chính và phát triển; đồng thời thúc đẩy tiếng nói của Đông Nam Á trong các vấn đề khí hậu toàn cầu.

Ban tổ chức kỳ vọng sau Đối thoại sẽ hình thành thêm những ý tưởng, quan hệ hợp tác và liên minh hành động trong các lĩnh vực tài chính khí hậu, thích ứng, năng lượng, công nghệ và nghiên cứu.

Chương trình gồm các phiên toàn thể cấp cao, đối thoại song song và hội thảo chuyên môn. Các đại biểu sẽ thảo luận về khoa học khí hậu trước những thách thức địa kinh tế; chuyển dịch trong tài chính cho quá trình chuyển đổi; kinh tế chính trị của chuyển đổi khí hậu công bằng; khoáng sản phục vụ chuyển đổi; phát triển lưới điện khu vực ASEAN; an ninh năng lượng, chuỗi giá trị và khử carbon toàn cầu.

Các phiên thảo luận tập trung vào rủi ro khí hậu cực đoan và khả năng chống chịu, các kịch bản chính sách kinh tế về khí hậu và tự nhiên, khung chính sách và đầu tư dài hạn, quản lý tài chính công xanh và các công cụ tài chính.

Phiên bế mạc dự kiến thảo luận lộ trình hướng tới các diễn đàn khí hậu tiếp theo và Đối thoại Quy Nhơn năm 2027.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang cho biết việc tổ chức Đối thoại tại Quy Nhơn không chỉ tạo thêm một sự kiện quốc tế về khoa học, khí hậu và chuyển đổi mà còn mở ra cơ hội để địa phương tăng cường kết nối với các đối tác quốc tế, tổ chức khoa học, doanh nghiệp và định chế tài chính, qua đó mở rộng hợp tác và huy động nguồn lực phục vụ phát triển bền vững.

Tỉnh kỳ vọng từ phiên bản thử nghiệm năm 2026, Đối thoại Quy Nhơn từng bước trở thành một diễn đàn có uy tín về khí hậu, chuyển đổi và hợp tác quốc tế. Những kết nối và sáng kiến hình thành tại diễn đàn có thể được phát triển thành các chương trình hợp tác cụ thể, đóng góp cho phát triển bền vững của địa phương và khu vực./.

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