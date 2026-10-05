Các quốc đảo Thái Bình Dương hối thúc hành động khẩn cấp vì khí hậu

Ngày 5/10, Hội nghị trù bị cho Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 31 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) đã chính thức khai mạc tại thành phố Nadi của Fiji.

Sự kiện là dịp để lãnh đạo các đảo quốc Thái Bình Dương lên tiếng về thực trạng tại “tiền tuyến” của cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu.

Khu vực Nam Thái Bình Dương hiện là một trong những nơi chịu tổn thương nặng nề nhất thế giới trước hiện tượng ấm lên toàn cầu, từ nguy cơ nước biển dâng đe dọa xóa sổ các khu dân cư, đến hiện tượng nhiệt độ đại dương tăng cao gây tẩy trắng san hô hàng loạt.

Chương trình nghị sự của hội nghị lần này là hối thúc thế giới kiên định với mục tiêu giới hạn mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở ngưỡng 1,5 độ C, mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn tài chính khí hậu và dành sự quan tâm thỏa đáng cho các đại dương.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Khí hậu Fiji, bà Lynda Tabuya khẳng định 3 thông điệp trọng tâm là giữ vững mục tiêu 1,5 độ C trong tầm tay, bảo đảm dòng vốn tài chính tiếp cận kịp thời các cộng đồng dễ bị tổn thương và xác lập vị thế xứng đáng của đại dương trong cơ chế khí hậu toàn cầu.

Theo báo cáo do Liên hợp quốc công bố hồi tháng 8, mực nước biển trên thế giới đang dâng kỷ lục do hiện tượng ấm lên của đại dương và băng tan. Dự báo đến năm 2050, khoảng 1,2 tỷ người có thể rơi vào cảnh mất nhà cửa, trong đó các quốc đảo Thái Bình Dương đang ghi nhận tốc độ nước biển dâng cao gấp đôi mức trung bình toàn cầu.

Liên hợp quốc cũng cảnh báo khoảng cách tài chính nghiêm trọng khi các nước đang phát triển cần từ 310-365 tỷ USD/năm để thích ứng với biến đổi khí hậu, song nguồn ngân sách thực tế giải ngân trong năm 2023 chỉ đạt 26 tỷ USD.

Chủ tịch điều hành đàm phán hội nghị COP31, Bộ trưởng Khí hậu Australia, ông Chris Bowen kêu gọi các nước hiện thực hóa tham vọng bằng các cam kết cụ thể, đồng thời tận dụng triệt để những kinh nghiệm thực tế từ các quốc gia đang trực tiếp đối mặt với biến đổi khí hậu.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu cấp cao sẽ có chuyến thị sát thực tế tại Tuvalu-quốc đảo có điểm cao nhất ở thủ đô Funafuti chỉ 2m so với mực nước biển và 2 trong số 9 đảo san hô vòng đã bị ngập nước phần lớn./.

Hội nghị COP31 thúc đẩy trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm với khí hậu Hội nghị COP31 sắp tới sẽ giải quyết trực diện những lo ngại ngày càng tăng về sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, cũng như "dấu chân carbon" khổng lồ do công nghệ này tạo ra.