Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Tổng Liên đoàn Giáo dục Mexico (SNTE) sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh, trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, phát biểu tại một sự kiện giáo dục ở bang Veracruz hôm 3/10, Tổng Thư ký SNTE Alfonso Cepeda Salas cho biết Tổng Liên đoàn Giáo dục Mexico đang lên kế hoạch đẩy mạnh phối hợp với Bộ An ninh và Bảo vệ Công dân (SSPC) xây dựng chương trình tập huấn trên phạm vi toàn quốc dành cho giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Đáng chú ý, chương trình dự kiến có sự tham gia của các lực lượng vũ trang bao gồm Vệ binh Quốc gia, Lục quân và Hải quân Mexico, tập trung vào cách nhận biết dấu hiệu bất thường, chủ động phòng tránh và xử lý khi xảy ra các tình huống đe dọa an toàn trong trường học.

Tổng Thư ký Tổng Liên đoàn Giáo dục Mexico nhấn mạnh việc giữ an toàn cho trường học cần sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các cơ quan chức năng. Theo ông, việc trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết cho giáo viên, học sinh và phụ huynh sẽ giúp chủ động hơn trong phòng ngừa, đồng thời giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra sự cố.

Động thái trên được đưa ra sau vụ tấn công ngày 1/10 tại một trường trung học ở thành phố Torreón, bang miền Bắc Coahuila, khiến một cán bộ quản lý nhà trường thiệt mạng và 4 học sinh bị thương. Vụ việc một lần nữa thu hút sự quan tâm về công tác bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục tại quốc gia Bắc Mỹ này.

Ngay sau sự cố, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum chỉ đạo thành lập nhóm công tác liên ngành về phòng, chống bạo lực trong trường học, với sự tham gia của các cơ quan phụ trách an ninh, giáo dục, tình báo và công nghệ. Nhóm có nhiệm vụ tăng cường khả năng phát hiện sớm các nguy cơ và phối hợp xử lý những dấu hiệu có thể dẫn tới bạo lực.

Bên cạnh đó, Tổng thống Sheinbaum nhấn mạnh việc phòng ngừa nguy cơ từ môi trường mạng thông qua việc tăng cường theo dõi, phân tích nội dung trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến nhằm sớm nhận diện những nội dung đe dọa hoặc kích động bạo lực có khả năng ảnh hưởng đến môi trường giáo dục.

Chính phủ Mexico đồng thời kêu gọi các nền tảng kỹ thuật số chủ động ngăn chặn nội dung cổ súy bạo lực và đề nghị các gia đình quan tâm hơn đến những nội dung trẻ em, thanh thiếu niên tiếp cận trên mạng./.

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