Trực thăng y tế rơi ngoài khơi Mỹ khiến 2 người thiệt mạng

Giới chức Mỹ cho biết một trực thăng làm nhiệm vụ sơ tán và cấp cứu y tế đã rơi xuống vùng biển ngoài khơi đảo Catalina, gần thành phố Los Angeles, bang California, khiến 2 người thiệt mạng, 2 người bị thương và 1 người mất tích.

Lực lượng cứu hộ nhận được thông báo về vụ tai nạn xảy ra ngay trước 20 giờ ngày 30/9 (giờ địa phương) và đưa 4 người lên khỏi mặt nước.

Hai người được xác nhận tử vong tại hiện trường, trong khi 2 người khác được đưa vào đất liền cấp cứu trong tình trạng ổn định.

Trên mạng xã hội, lực lượng Cứu hỏa hạt Los Angeles cho biết đang khẩn trương triển khai hoạt động tìm kiếm người thứ năm được cho là có mặt trên trực thăng vào thời điểm xảy ra sự cố.

Cơ quan An toàn giao thông quốc gia Mỹ đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Bà Janice Hahn - một quan chức của hạt Los Angeles viết trên mạng xã hội X rằng bà được thông báo chiếc trực thăng cứu thương nói trên gặp nạn không lâu sau khi cất cánh từ đảo Catalina.

Giới chức cho biết chiếc trực thăng hiện nằm dưới độ sâu khoảng 73m ở vùng biển ngoài khơi đảo Catalina, cách bờ biển hạt Los Angeles khoảng 35km.

Theo kênh truyền hình KTLA của thành phố Los Angeles, chiếc trực thăng được cho là thuộc Công ty dịch vụ cấp cứu hàng không REACH có trụ sở tại thành phố Sacramento, bang California./.

Rơi máy bay tại căn cứ không quân Mỹ làm 8 người thiệt mạng Quân đội Mỹ cho biết một vụ tai nạn máy bay tại một cơ sở hẻo lánh của Không quân Mỹ ở Alaska ngày 20/8 đã khiến 8 người thiệt mạng, xác nhận không có người sống sót.