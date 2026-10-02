Mỹ hoàn tiền cho hơn 950.000 người tham gia Obamacare

Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 30/9 bắt đầu gửi khoản hoàn tiền 500 USD cho hơn 950.000 người tham gia chương trình bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc Giá phải chăng (ACA), thường được gọi là Obamacare, tại 30 tiểu bang.

Bộ Tài chính Mỹ phát hành các khoản hoàn tiền dưới hình thức chi phiếu hoặc chuyển khoản trực tiếp. Theo một quan chức chính quyền, những gia đình có nhiều thành viên đủ điều kiện có thể nhận nhiều khoản, mỗi khoản trị giá 500 USD. Người nhận cũng sẽ nhận thư của Tổng thống Trump, trong đó ông cho rằng chính quyền tiền nhiệm đã thu quá mức các khoản phí liên quan đến hoạt động của thị trường bảo hiểm Đạo luật Chăm sóc Giá phải chăng.

Theo số liệu do Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ công bố tháng 6 vừa qua, tính đến tháng 2/2026, khoảng 19,2 triệu người đăng ký bảo hiểm thông qua các thị trường Đạo luật Chăm sóc Giá phải chăng. Các khoản hoàn tiền được triển khai hơn một tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.

Theo chính quyền Tổng thống Trump, khoản tiền 500 USD được lấy từ phần “thặng dư” của các khoản phí sử dụng thu từ các công ty bảo hiểm tham gia thị trường Đạo luật Chăm sóc Giá phải chăng dưới chính quyền tiền nhiệm. Nhà Trắng cho rằng việc thu phí quá mức cuối cùng làm tăng chi phí bảo hiểm đối với người tiêu dùng.

Nhóm nhận hoàn tiền chủ yếu là những người có thu nhập trên 400% mức nghèo liên bang, tương đương khoảng 63.000 USD đối với một cá nhân và 129.000 USD đối với gia đình 4 người. Một số người có thu nhập từ 100% đến 400% mức nghèo liên bang cũng thuộc diện được nhận.

Chính sách được triển khai trong bối cảnh nhiều hộ gia đình phải đối mặt với mức phí bảo hiểm Đạo luật Chăm sóc Giá phải chăng tăng sau khi các khoản trợ cấp tăng cường hết hiệu lực cuối năm 2025. Các khoản trợ cấp này trước đó giúp giảm chi phí bảo hiểm cho hàng triệu người tham gia Đạo luật Chăm sóc Giá phải chăng.

Chuyên gia Jonathan Oberlander thuộc Đại học North Carolina nhận định khoản hoàn tiền có thể được xem là biện pháp nhằm giảm tác động của chi phí chăm sóc sức khỏe gia tăng.

Một số chuyên gia được CNBC dẫn lời cho rằng khoản 500 USD khó bù đắp đầy đủ mức tăng phí bảo hiểm, trong một số trường hợp lên tới hàng nghìn USD mỗi năm.

30 bang sử dụng thị trường Đạo luật Chăm sóc Giá phải chăng liên bang có người đủ điều kiện nhận hoàn tiền, trong đó Texas có số người nhận nhiều nhất với khoảng 139.000 người, tiếp theo là Florida với khoảng 127.900 người./.

Chính quyền Mỹ loại gần 3 triệu hồ sơ khỏi chương trình Obamacare Theo HHS, các hành vi gian lận và đăng ký sai quy định của chương trình Obamacare trong giai đoạn 2021-2024 có thể đã gây thiệt hại khoảng 10 tỷ USD cho ngân sách liên bang.