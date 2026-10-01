Mỹ muốn rút ngắn quy trình cấp chứng nhận máy bay trước sức ép cạnh tranh

Mỹ muốn đẩy nhanh việc cấp chứng nhận cho máy bay mới, trong bối cảnh thủ tục hiện nay thường mất từ 5 năm trở lên.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy cảnh báo nếu không đẩy nhanh quy trình này, Mỹ có thể mất lợi thế trước Trung Quốc trong nỗ lực đổi mới ngành hàng không. Ông dẫn chứng dòng máy bay Boeing 737 MAX 7 đã mất hơn 8 năm mới được cấp chứng nhận.

Để rút ngắn thời gian chứng nhận, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đang thúc đẩy cải cách nhằm đơn giản hóa quy trình, đồng thời vẫn bảo đảm an toàn. Ông Duffy cũng cho rằng cần có thêm doanh nghiệp tham gia lĩnh vực hàng không và không gian thương mại để tăng sức cạnh tranh./.

Mỹ đề xuất rút ngắn quy trình cấp giấy chứng nhận cho máy bay thương mại Theo FAA, việc hài hòa một số quy định với EASA sẽ giúp các nhà sản xuất rút ngắn thời gian, giảm chi phí, đơn giản hóa quy trình mà vẫn bảo đảm hoặc nâng cao mức độ an toàn.