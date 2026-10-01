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Mỹ muốn rút ngắn quy trình cấp chứng nhận máy bay trước sức ép cạnh tranh

Bộ Giao thông Vận tải Mỹ cảnh báo nếu không đẩy nhanh quy trình cấp chứng nhận cho máy bay mới, nước này có thể mất lợi thế trước Trung Quốc trong nỗ lực đổi mới ngành hàng không.

Vân Anh
Máy bay 737 MAX của hãng Boeing hạ cánh sau khi thực hiện chuyến bay kiểm tra tại nhà máy ở Seattle, Washington, Mỹ, ngày 29/6/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Máy bay 737 MAX của hãng Boeing hạ cánh sau khi thực hiện chuyến bay kiểm tra tại nhà máy ở Seattle, Washington, Mỹ, ngày 29/6/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mỹ muốn đẩy nhanh việc cấp chứng nhận cho máy bay mới, trong bối cảnh thủ tục hiện nay thường mất từ 5 năm trở lên.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy cảnh báo nếu không đẩy nhanh quy trình này, Mỹ có thể mất lợi thế trước Trung Quốc trong nỗ lực đổi mới ngành hàng không. Ông dẫn chứng dòng máy bay Boeing 737 MAX 7 đã mất hơn 8 năm mới được cấp chứng nhận.

Để rút ngắn thời gian chứng nhận, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đang thúc đẩy cải cách nhằm đơn giản hóa quy trình, đồng thời vẫn bảo đảm an toàn. Ông Duffy cũng cho rằng cần có thêm doanh nghiệp tham gia lĩnh vực hàng không và không gian thương mại để tăng sức cạnh tranh./.

(TTXVN/Vietnam+)
#FAA #Chứng nhận máy bay #Hàng không Mỹ #Đổi mới ngành hàng không #Cạnh tranh quốc tế Mỹ
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