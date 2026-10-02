Tổng thống Trump khởi động chiến dịch vận động tranh cử cho đảng Cộng hòa

Ngày 1/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khởi động chiến dịch vận động tranh cử kéo dài 32 ngày nhằm hỗ trợ các ứng cử viên đảng Cộng hòa trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, trong bối cảnh đảng này đang nỗ lực duy trì thế đa số mong manh tại Quốc hội.



Ông Trump bắt đầu chuyến vận động tại các bang Texas và Oklahoma - những địa bàn được xem là an toàn đối với đảng Cộng hòa - trước khi hướng tới các bang có cuộc đua cạnh tranh hơn.



Sau khi tới Texas, ông Trump cho biết các chuyến thăm Oklahoma vào ngày 1/10 và Alabama vào ngày 2/10 là hành động thể hiện “sự tôn trọng” đối với những bang từng ủng hộ ông trong ba lần tranh cử tổng thống. Tại Oklahoma, ông cho biết sẽ có bài phát biểu về “những thành quả đang đạt được.”



Tại Texas, một trong 8 bang có cuộc đua vào Thượng viện được đánh giá là cạnh tranh, ứng cử viên Cộng hòa Ken Paxton, Tổng chưởng lý bang, dự kiến xuất hiện cùng ông Trump tại một sự kiện ở khu vực phía Bắc thành phố Dallas.

Trong chuyến thăm Texas, ông Trump dự kiến quảng bá chính sách thuế quan và thương mại tại nhà máy của hãng sản xuất xe tải Peterbilt Motors. Nhà Trắng cho rằng các mức thuế đối với xe tải do chính quyền Tổng thống Trump áp dụng trước đây đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng việc làm.



Sau Texas, ông Trump sẽ tổ chức vận động tại thành phố Durant, bang Oklahoma, bang ông giành được hơn 66% số phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Ngày 3/10, ông tiếp tục tới Alabama trước khi hướng tới các bang có cuộc đua cạnh tranh hơn như Ohio và Nebraska.



Tổng thống Trump đang muốn trở thành gương mặt trung tâm trong nỗ lực vận động tranh cử giữa nhiệm kỳ của đảng Cộng hòa, dự kiến tham gia các sự kiện tại nhiều cuộc đua vào Hạ viện và Thượng viện.

Tuy nhiên, một số quan chức đảng Cộng hòa lo ngại việc ông Trump xuất hiện quá nhiều tại các bang vốn được coi là thành trì của đảng có thể ảnh hưởng đến những cuộc đua sít sao.

Một số ứng cử viên đang có xu hướng thể hiện sự bất đồng với Tổng thống về các vấn đề gây tranh cãi, trong đó có xung đột với Iran và việc mở rộng các trung tâm dữ liệu tiêu thụ nhiều điện năng.



Trước đó, trong một sự kiện tại Nhà Trắng ngày 30/9, ông Trump thừa nhận đã “làm chưa tốt” trong việc truyền tải những thành tựu kinh tế của chính quyền kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025.

Vấn đề kinh tế và chi phí sinh hoạt đang trở thành một trong những mối quan tâm lớn của cử tri trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.



Theo kết quả thăm dò được Trung tâm Nghiên cứu Các vấn đề công cộng AP-NORC công bố ngày 1/10, chỉ 17% số người trưởng thành được hỏi tại Mỹ ủng hộ cách ông Trump xử lý vấn đề chi phí sinh hoạt, trong khi tỷ lệ ủng hộ cách ông điều hành nền kinh tế nói chung chỉ ở mức 26%.

Các nhà phân tích chính trị cho rằng sự không hài lòng của cử tri về kinh tế đang khiến một số khu vực vốn được xem là an toàn của đảng Cộng hòa trở thành các cuộc đua cạnh tranh hơn./.

Tổng thống Mỹ dồn sức huy động cử tri Cộng hòa trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Nhấn mạnh nguy cơ đảo ngược chính sách trọng tâm nếu để mất quyền lực, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi đảng Cộng hòa đoàn kết, tích cực huy động cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử ngày 3/11.

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