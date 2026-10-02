Mexico: Tấn công bằng dao gây thương vong tại trường học ở bang Coahuila

Ngày 1/10, giới chức địa phương cho biết hai anh em 18 tuổi mang theo dao và pháo hoa đã tấn công một trường học ở miền Bắc Mexico, khiến một nữ phó hiệu trưởng thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Theo nhà chức trách, hai nghi phạm từng là học sinh của ngôi trường tại thành phố Torreón, bang Coahuila, giáp biên giới Mỹ.

Công tố viên bang Coahuila Federico Fernández cho biết hai đối tượng đã đột nhập vào trường, tấn công các nhân viên nhà trường trước khi nhằm vào học sinh.

Theo ông Fernández, kết quả điều tra ban đầu cho thấy động cơ vụ tấn công có thể xuất phát từ “mối thù cá nhân đối với nhà trường.” Ông Fernández cho biết ít nhất một người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch, song không công bố thông tin về tuổi và giới tính của các nạn nhân.

Các vụ nổ súng hoặc tấn công bằng dao tại trường học khá hiếm ở Mexico, dù nhiều khu vực của nước này đang phải đối mặt với tình trạng bạo lực nghiêm trọng liên quan đến các băng nhóm ma túy.

Vụ tấn công trường học gây chết người gần đây nhất tại Mexico xảy ra hồi tháng 3, khi 2 giáo viên tại một trường tư ở bang Michoacán, miền Tây nước này, bị bắn chết. Nghi phạm được cho là một học sinh 15 tuổi./.

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