Máy bay cứu thương mất tích ngoài khơi ở Mỹ

Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đang tích cực tìm kiếm chiếc máy bay cứu thương chở 6 người, trong đó có 4 người Canada, bị mất tích vào rạng sáng 3/10 (giờ địa phương).



Vào khoảng 1h30’, chiếc máy bay đang trên đường từ Bermuda đến Boston thì mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu.



Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ khu vực Đông Bắc đã triển khai một đội gồm các phương tiện trên không và trên biển để tìm kiếm chiếc máy bay ở khu vực ngoài khơi đảo Nantucket, bang Massachusetts (Mỹ).



Hiện vẫn chưa có nhiều thông tin về những gì đã xảy ra trước khi máy bay mất liên lạc. Tuy nhiên, người phát ngôn của Sân bay Nantucket ở Massachusetts khẳng định máy bay đã phát tín hiệu khẩn cấp trước khi mất liên lạc.



Chiếc máy bay mất tích là một trong 4 chiếc Gulfstream G100 thuộc sở hữu của Latitude Air Ambulance, một công ty hợp tác với các công ty bảo hiểm toàn cầu, chính phủ và các tổ chức khác để cung cấp dịch vụ sơ tán y tế và hồi hương.

Vào thời điểm mất tích, máy bay chở theo 2 phi công và 2 nhân viên y tế đều là người Canada, một bệnh nhân và một thân nhân đi cùng./.

Italy điều tra vụ mất tích 2.500 linh kiện máy bay quân sự Gần 2.500 linh kiện phục vụ máy bay Tornado, AMX và C-130 được báo cáo mất tích khỏi kho hậu cần không quân ở Brindisi, giả thuyết được đưa ra rằng một số thiết bị có thể đã được chuyển ra nước ngoài.

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