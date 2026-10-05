Mỹ: Nổ súng tại tiệc khu phố ở Georgia khiến 2 người thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, một vụ nổ súng đã xảy ra ngày 4/10 tại buổi tiệc khu phố ở thành phố Vienna, bang Georgia (Mỹ), làm ít nhất 2 người thiệt mạng và 35 người bị thương. Hàng trăm người hoảng loạn bỏ chạy tìm nơi trú ẩn.

Theo Cơ quan Điều tra Georgia (GBI), vụ việc xảy ra khoảng 1h25 sáng tại khu vực đường Pine, nơi đang diễn ra một buổi tiệc khu phố với hơn 1.000 người tham dự. Khi đến hiện trường sau khi nghe tiếng súng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều người bị thương do đạn bắn và hai người đã tử vong.

Điều tra viên pháp y hạt Dooly, ông Brett Walls cho biết 2 nạn nhân tử vong là nam giới, lần lượt 20 và 23 tuổi. Danh tính chưa được công bố, trong khi gia đình các nạn nhân đã được thông báo. Hai thi thể sẽ được chuyển đến Văn phòng Giám định y khoa của GBI để khám nghiệm.

Cảnh sát trưởng hạt Dooly Craig Peavy cho biết hơn 50 phát súng được bắn tại ít nhất 2 địa điểm cách nhau khoảng một khu phố. Tiếng súng tiếp tục vang lên ngay cả khi cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, khiến tình hình trở nên hỗn loạn khi người tham dự chạy theo nhiều hướng để tìm nơi an toàn.

GBI xác nhận 35 người bị thương được đưa đến nhiều bệnh viện trong khu vực điều trị. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa xác định có bao nhiêu người trong số này bị trúng đạn, cũng chưa công bố mức độ nghiêm trọng của các thương tích.

Vụ việc xảy ra vào cuối tuần diễn ra các hoạt động Homecoming của trường trung học hạt Dooly. Tuy nhiên, quan chức học khu cho biết buổi tiệc không phải là sự kiện do nhà trường tổ chức.

Theo Thị trưởng Vienna Eddie Daniels, thành phố không cấp giấy phép cho buổi tiệc và chưa rõ sự kiện có chính thức liên quan đến các hoạt động Homecoming hay không.

Giới chức học khu cho biết các trường học vẫn dự kiến mở cửa trở lại vào ngày 5/10, nhưng sẽ tăng cường các biện pháp an ninh do vụ việc có thể ảnh hưởng đến học sinh, gia đình và nhân viên nhà trường.

Đến nay, nhà chức trách chưa công bố nghi phạm, chưa xác định động cơ và chưa cho biết có ai bị bắt giữ hay không. GBI đang phối hợp với Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Dooly điều tra vụ việc./.

Nổ súng ở trường đại học tại Mỹ làm 5 người bị thương Theo kênh tin tức CBS, vụ việc xảy ra vào khoảng 1h30 sáng 15/8 ở bên ngoài sảnh khu ký túc xá và khi cảnh sát đến nơi, họ tìm thấy 5 người bị thương do trúng đạn.