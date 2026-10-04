Đức: Lượng khách đổ về lễ hội bia Oktoberfest tăng đột biến

Lượng khách đổ về lễ hội bia lớn nhất thế giới Oktoberfest tăng đột biến trong những ngày cuối, buộc chính quyền thành phố Munich, Đức, phải phát cảnh báo và xem xét đóng tạm thời các lối vào chính để tránh tình trạng quá tải.



Theo phóng viên TTXVN tại Đức, ngày 3/10, chính quyền thành phố Munich đã khuyến cáo du khách lùi thời điểm ghé thăm khu vực Theresienwiese - nơi diễn ra lễ hội Oktoberfest (thường gọi là "Wiesn").

Theo người phát ngôn thành phố, hai lối vào chính của khu vực có thể sẽ phải đóng tạm thời nếu dòng người tiếp tục dồn về, và du khách sẽ được phân luồng sang các lối đi phụ.



Đây là đợt quá tải cục bộ thứ hai chỉ trong ít ngày. Trước đó, vào ngày 26/9, cơ quan chức năng cũng đã phải tạm thời phong tỏa một số lối vào để hạ nhiệt tình trạng chen chúc.



Kỳ lễ hội Oktoberfest 2026 đánh dấu lần tổ chức thứ 191. Áp lực "vỡ trận" trong những ngày cuối càng gia tăng khi trùng với kỳ nghỉ Ngày Thống nhất nước Đức - thời điểm hàng triệu du khách nội địa lẫn quốc tế đổ về Munich, gây quá tải nghiêm trọng cho hệ thống giao thông và hạ tầng lễ hội./.

Lễ hội bia Đức-Đà Nẵng 2025: Nhiều trải nghiệm đặc sắc, vui nhộn Lễ hội bia Đức-Đà Nẵng 2025 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa, góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt-Đức, quảng bá hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến an toàn, thân thiện và mến khách.

​