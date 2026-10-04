Thế giới

Châu Âu

Đức: Lượng khách đổ về lễ hội bia Oktoberfest tăng đột biến

Kỳ lễ hội Oktoberfest 2026 đánh dấu lần tổ chức thứ 191, song áp lực "vỡ trận" trong những ngày cuối càng gia tăng khi trùng với kỳ nghỉ Ngày Thống nhất nước Đức.

Vũ Hiệp
Người dân và du khách đổ về lễ hội bia Oktoberfest ở thành phố Munich, Đức. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Người dân và du khách đổ về lễ hội bia Oktoberfest ở thành phố Munich, Đức. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Lượng khách đổ về lễ hội bia lớn nhất thế giới Oktoberfest tăng đột biến trong những ngày cuối, buộc chính quyền thành phố Munich, Đức, phải phát cảnh báo và xem xét đóng tạm thời các lối vào chính để tránh tình trạng quá tải.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, ngày 3/10, chính quyền thành phố Munich đã khuyến cáo du khách lùi thời điểm ghé thăm khu vực Theresienwiese - nơi diễn ra lễ hội Oktoberfest (thường gọi là "Wiesn").

Theo người phát ngôn thành phố, hai lối vào chính của khu vực có thể sẽ phải đóng tạm thời nếu dòng người tiếp tục dồn về, và du khách sẽ được phân luồng sang các lối đi phụ.

Đây là đợt quá tải cục bộ thứ hai chỉ trong ít ngày. Trước đó, vào ngày 26/9, cơ quan chức năng cũng đã phải tạm thời phong tỏa một số lối vào để hạ nhiệt tình trạng chen chúc.

Kỳ lễ hội Oktoberfest 2026 đánh dấu lần tổ chức thứ 191. Áp lực "vỡ trận" trong những ngày cuối càng gia tăng khi trùng với kỳ nghỉ Ngày Thống nhất nước Đức - thời điểm hàng triệu du khách nội địa lẫn quốc tế đổ về Munich, gây quá tải nghiêm trọng cho hệ thống giao thông và hạ tầng lễ hội./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Lễ hội bia Oktoberfest 2026 #Lễ hội bia Oktoberfest #Lễ hội bia #lễ hội Đức
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Toàn cảnh một phiên họp của Duma quốc gia Nga tại Moskva. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nga: Duma Quốc gia khóa 9 họp phiên đầu tiên

Lần đầu tiên trong lịch sử, Duma Quốc gia triệu tập phiên họp đầu tiên nhanh đến vậy - chỉ 10 ngày sau cuộc bầu cử. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dự và có bài phát biểu tại phiên họp toàn thể.