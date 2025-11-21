Đời sống

Chợ Giáng sinh nước Đức: Sắc màu lễ hội xoa dịu nỗi đau chưa nguôi

Năm nay, không có lễ khai trương rầm rộ vào lúc 11h sáng như truyền thống, thay vào đó là tiếng chuông từ nhà thờ gần đó vang lên, đánh dấu một “lễ khai mạc im lặng.”

Người dân tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công chợ Giáng sinh ở Magdeburg, Đức, ngày 21/12/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, chợ Giáng sinh tại thành phố Magdeburg đã mở cửa đón khách trở lại từ ngày 20/11, đánh dấu sự hồi sinh của một trong những điểm lễ hội lớn nhất khu vực, sau khi bị buộc phải đóng cửa giữa mùa Giáng sinh năm ngoái vì vụ tấn công đau thương khiến 6 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Tại một lối vào chợ, hoa và nến được đặt bao quanh các tấm bảng tưởng niệm các nạn nhân xấu số, tạo nên không gian lắng đọng giữa bầu không khí rộn ràng của mùa lễ hội.

Các biện pháp an ninh được siết chặt với hệ thống rào chắn và chướng ngại vật để ngăn chặn mọi phương tiện tiếp cận khu vực dành cho người đi bộ.

Quyết định mở cửa trở lại chỉ được chính thức thông qua vào đầu tuần này.

Chợ Giáng sinh Magdeburg hoạt động trở lại trong lúc phiên tòa xét xử nghi phạm 51 tuổi người gốc Saudi Arabia vẫn đang diễn ra gần đó.

Bị cáo - một nha sỹ, người không phủ nhận việc cầm lái trong vụ tấn công - được biết đến là nhân vật chỉ trích mạnh mẽ trên mạng đối với chính quyền Saudi Arabia cũng như chính sách di cư của Đức.

Trước đó, Đức cũng từng chứng kiến các vụ tấn công tương tự nhằm vào chợ Giáng sinh, trong đó có vụ lao xe tải vào đám đông tại quảng trường Breitscheidplatz ở thủ đô Berlin năm 2016 khiến 11 người thiệt mạng.

Năm 2018, một vụ nổ súng và tấn công bằng dao ở thành phố biên giới Pháp - Đức Strasbourg cũng đã cướp đi sinh mạng của 5 nạn nhân xấu số./.

