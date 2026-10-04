Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn báo cáo của Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc và Viện Quản lý Rủi ro và An toàn Thuốc, công bố ngày 4/10 cho biết trong 6 tháng đầu năm nay, khoảng 58,05 triệu viên methylphenidate được kê đơn, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2025 và tăng 37,8% so với mức 42,13 triệu viên của cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, nhóm 19 tuổi trở xuống chiếm gần một nửa tổng số thuốc được kê đơn. Trong nửa đầu năm nay, khoảng 28,81 triệu viên được kê cho nhóm tuổi này, trong đó nam giới được kê 20,9 triệu viên, cao hơn đáng kể so với 7,91 triệu viên ở nữ giới.

Riêng số thuốc kê cho nam giới dưới 19 tuổi đã tăng từ 15,78 triệu viên trong nửa đầu năm 2024 lên 18,73 triệu viên cùng kỳ năm 2025.

Số người được kê methylphenidate cũng tăng đáng kể. Trong tháng Sáu, khoảng 225.000 người được kê loại thuốc này, tăng khoảng 35.000 người so với cùng kỳ năm trước.

Methylphenidate là thuốc được kiểm soát tại Hàn Quốc và chỉ được sử dụng khi có đơn của bác sỹ. Tuy nhiên, loại thuốc này ngày càng được một bộ phận học sinh và phụ huynh coi là “thuốc học tập,” với kỳ vọng cải thiện khả năng tập trung và kết quả học tập.

Tình trạng này đặc biệt đáng quan ngại trong bối cảnh học sinh Hàn Quốc phải đối mặt với áp lực cạnh tranh cao trong học tập và tuyển sinh đại học.

Các cơ quan y tế Hàn Quốc cảnh báo việc sử dụng methylphenidate không đúng chỉ định có thể gây ra các tác dụng phụ như đau đầu, mất ngủ và ảo giác, đồng thời nhấn mạnh đây không phải là thuốc bổ hay sản phẩm giúp nâng cao thành tích học tập đối với người không mắc ADHD.

Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc cho biết đã phát hiện 1.733 bài đăng trực tuyến có nội dung rao bán hoặc hỗ trợ mua bán trái phép methylphenidate trong các đợt kiểm tra hồi tháng Năm và tháng Tám năm nay.

Cơ quan này cảnh báo việc mua thuốc qua mạng không có đơn hoặc sử dụng thuốc do người khác cung cấp có thể bị xử phạt.

Đáng chú ý, mức tăng sử dụng methylphenidate nhanh hơn nhiều so với một số nhóm thuốc kiểm soát khác.

Trong nửa đầu năm nay, số đơn thuốc đối với thuốc giảm đau, thuốc chống lo âu và thuốc an thần chỉ tăng từ 0,4-4,5% so với cùng kỳ năm trước, trong khi đơn thuốc đối với thuốc giảm cảm giác thèm ăn và thuốc ho giảm.

Diễn biến trên đang làm gia tăng quan ngại tại Hàn Quốc về áp lực học tập và xu hướng tìm kiếm các biện pháp dược lý để cải thiện kết quả học tập, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý việc kê đơn, sử dụng và mua bán trái phép thuốc ADHD trong nhóm học sinh./.

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